Avis | Gary Hart : Le « comité de la nouvelle église » est un scandale

Notre comité a placé les agences de renseignement américaines sous le contrôle du Congrès pour empêcher la violation du droit à la vie privée des citoyens américains et pour mettre fin aux opérations secrètes à l’étranger qui violaient nos principes constitutionnels. Plutôt que de renforcer la surveillance des agences fédérales, le nouveau comité semble conçu pour empêcher les forces de l’ordre et les agences de renseignement d’appliquer la loi, en particulier les lois contre les activités insurrectionnelles dans notre propre démocratie.

C’est une chose d’intercepter les appels téléphoniques de personnes organisant une marche pacifique pour les droits civiques et c’en est une autre d’intercepter les appels téléphoniques de personnes organisant un assaut contre le Capitole pour empêcher la certification d’une élection nationale.

Plutôt que d’affaiblir nos agences de renseignement et d’application de la loi, le comité de l’Église a cherché à restaurer leurs mandats d’origine et à se concentrer davantage sur la manipulation partisane ou politique. Notre commission était bipartite, ne penchant ni à droite ni à gauche, et les sénateurs conservateurs, dont le vice-président, John Tower, Barry Goldwater, Howard Baker et d’autres, se sont efforcés d’empêcher les membres libéraux ou progressistes, dont le président Church, Philip Hart, Walter Mondale et moi, d’affaiblir notre sécurité nationale.

Ils n’ont pas besoin de s’en soucier. Nous avons tous compris, y compris moi, le plus jeune député, que les attaques contre l’application de la loi fédérale et la sécurité nationale ne seraient pas bien accueillies par nos électeurs. Contrairement aux années 1970, la menace actuelle pour la sécurité intérieure provient moins de sources étrangères que de groupes nationaux cherchant à remplacer l’ordre constitutionnel par des pratiques autoritaires qui défient les institutions historiques et les pratiques démocratiques.

Parmi un assez grand nombre de réformes proposées par le comité Church figuraient des comités de surveillance permanents du Congrès pour la communauté du renseignement, une approbation de l’exigence de 1974 selon laquelle les projets clandestins importants devaient être approuvés par le président dans une «conclusion» écrite, la notification des présidents de les comités de surveillance de certains projets clandestins au moment où ils sont entrepris et l’élimination des tentatives d’assassinat contre des dirigeants étrangers.