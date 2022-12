Avis | Faites un don en cette saison des Fêtes : Partenaires en santé a besoin de votre aide

Les patients pauvres avaient besoin de plus que des médicaments pour se rétablir, donc Partners in Health leur a également fourni de la nourriture. Ils offraient des frais de scolarité aux enfants. Ils ont installé des systèmes pour purifier l’eau qui a causé tant de maladies. Et ils ont toujours formé et embauché du personnel local, qui suivrait les patients pour identifier et aider à éliminer les obstacles à leur traitement.

Farmer, médecin formé à Harvard, a également suivi une formation d’anthropologue médical. Kidder a écrit que Farmer avait appris du personnel local que plus des trois quarts des cérémonies vaudou étaient des tentatives pour chasser la maladie. Il voyait peu de raisons de se disputer avec les gens au sujet des croyances et de la foi ; au lieu de cela, il s’est toujours concentré sur la prestation de soins de santé de haute qualité. Les prêtres vaudous qu’il traitait finissaient par servir de tapis roulants à la clinique, amenant leurs propres paroissiens malades à se faire soigner. Farmer a abordé les gens avec humilité et respect, ce qu’ils ont rendu en retour.

Le propre catholicisme périmé de Farmer a été rajeuni par ses rencontres avec la théologie de la libération, avec sa critique acerbe de l’inégalité et de l’injustice. Il ne voyait pas la théologie comme un obstacle à sa mission. Il disait qu’il avait “foi” mais ajoutait aussi : “J’ai aussi foi en la pénicilline, la rifampicine, l’isoniazide et la bonne absorption des fluoroquinolones, dans la science de laboratoire, les essais cliniques, le progrès scientifique, que le VIH est la cause de tous les cas du SIDA, que les riches oppriment les pauvres, que la richesse coule dans la mauvaise direction, que cela va provoquer plus d’épidémies et tuer des millions de personnes.

Farmer n’avait que 62 ans lorsqu’il est décédé, alors qu’il formait le personnel d’un hôpital rwandais qu’il avait aidé à créer. Il avait vécu sans arrêt, traitant des patients du monde entier, collectant des fonds, cajolant, suppliant et enseignant.

Les sociologues reconnaissent une forme de pouvoir appelée « autorité charismatique » – Max Weber l’appelait « l’autorité du don extraordinaire et personnel de la grâce ». Farmer représentait certainement cela. Il a inspiré une génération de médecins, d’infirmières, d’agents de santé publique, de militants et de gens ordinaires. Il a utilisé le respect et la crainte qu’il a suscités pour faire pression sur les dirigeants mondiaux et pour aider à mener la charge pour changer le fonctionnement de la santé publique.

Mais qu’advient-il d’un mouvement lorsque son leader charismatique meurt ? Dans ce cas, la meilleure option est ce que les sociologues appellent la “routinisation du charisme” – les choses continuent de fonctionner parce qu’elles s’enracinent et s’institutionnalisent, pas seulement parce qu’une personne extraordinaire exerce une énorme influence personnelle.

Depuis les premiers jours, PIH était déjà devenu plus grand et plus institutionnalisé, attirant des millions de dons de particuliers ainsi que de fondations. Ils se sont étendus d’Haïti et du Pérou à des endroits comme le Rwanda, la Sierra Leone, le Lesotho et la Nation Navajo. Mais ils sont encore faibles par rapport aux besoins. Et leur type de travail est encore plus crucial maintenant, puisque la pandémie n’a pas seulement causé des souffrances à cause de Covid-19 – de nombreux soins de santé de base ont été interrompus dans le monde. Comme toujours, les plus pauvres, à l’échelle mondiale, souffriront le plus de ces perturbations, qui nécessiteront un effort considérable pour s’améliorer.