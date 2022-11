Avis | Faites un don en cette période des fêtes : les personnes LGBTQ ont besoin de votre aide

Posez une moitié de poitrine sur la peau de la dinde et papillonnez l’extrémité la plus épaisse en la coupant horizontalement avec un couteau à désosser, en laissant le dernier ½ pouce intact, puis en dépliant le rabat. Répéter avec l’autre moitié de poitrine.

Faire une série de barres obliques parallèles à des intervalles de 1 pouce dans la viande de dinde en coupant environ ½ pouce dans la viande. Répétez avec une deuxième série de barres obliques perpendiculaires à la première. Frotter le mélange d’épices/herbes dans la viande, en veillant à le faire pénétrer dans toutes les fissures.

Roulez soigneusement la viande de dinde dans un cylindre serré, en utilisant la peau pour l’enfermer complètement. Attachez fermement le rôti avec de la ficelle de boucher à des intervalles de 1 pouce, ainsi qu’une fois dans le sens de la longueur. Transférer le rôti sur une grille placée dans une plaque à pâtisserie à rebords, couvrir lâchement d’une pellicule plastique et réfrigérer au moins 6 heures et jusqu’à 2 jours.

Pendant que la dinde repose, préparez la sauce. Hacher grossièrement la carcasse avec des cisailles à volaille ou un gros couperet. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile de canola dans une grande casserole à feu vif jusqu’à ce qu’elle frémisse. Ajouter la carcasse de dinde et cuire, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée, environ 8 minutes. Ajouter les carottes, le céleri et l’oignon et cuire, en remuant fréquemment, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés, environ 5 minutes de plus. Ajouter le bouillon de poulet, les feuilles de laurier et suffisamment d’eau pour couvrir à peine les os. Porter à ébullition, réduire à feu doux et cuire 2 heures. Filtrez à travers une passoire à mailles fines, jetez les solides et retirez le gras de la surface. Remettre dans une casserole et laisser mijoter jusqu’à ce qu’il soit réduit à environ 3 tasses.

Faire fondre le beurre dans une casserole moyenne à feu moyen. Ajouter la farine et cuire, en remuant avec un fouet, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés, environ 3 minutes. Incorporer lentement le bouillon de dinde. Porter à ébullition pour épaissir légèrement, puis saler et poivrer. Laisser refroidir et réfrigérer jusqu’à utilisation.

Lorsque vous êtes prêt à cuisiner, ajustez une grille du four en position centrale et préchauffez le four à 275°F. Assaisonnez légèrement l’extérieur de la dinde avec du sel et du poivre. Chauffer la cuillère à soupe d’huile de canola restante dans une grande poêle en fonte ou en acier inoxydable à feu vif jusqu’à ce qu’elle scintille. Ajouter la dinde et cuire, en la retournant de temps en temps, jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée de tous les côtés, environ 8 minutes au total. Transférer la dinde sur une grille placée sur une plaque à pâtisserie à rebords et transférer au four. Rôtir jusqu’à ce que la partie la plus épaisse de la dinde atteigne 145 à 150 °F (63 à 66 °C) sur un thermomètre à lecture instantanée, environ 2 heures. Retirer du four, transférer sur une planche à découper et laisser reposer 10 minutes. Pendant ce temps, réchauffer la sauce. Coupez la ficelle à l’aide de cisailles à volaille. Découper et servir avec une sauce chaude.

