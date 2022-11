Avis | Faites un don en cette période des fêtes : les enfants et les familles ont besoin de votre aide

C’est tellement difficile d’être un agriculteur africain. Certaines semences et engrais sur le marché sont faux, le climat change, les titres fonciers sont insaisissables, les prêts bancaires sont presque impossibles à obtenir et où pouvez-vous stocker votre récolte après une récolte pour obtenir le meilleur prix ?

One Acre Fund aide les petits agriculteurs, pour la plupart des femmes, à accroître leur productivité grâce à des techniques améliorées, des semences de haute qualité et des engrais efficaces. Chaque famille augmente en moyenne la production de 45 pour cent sur les terres du projet – généralement assez pour lutter contre la malnutrition, payer les frais de scolarité et vivre une vie fondamentalement meilleure.

L’organisation à but non lucratif a été inspirée par deux femmes cultivant des parcelles adjacentes au Kenya. Andrew Youn, un consultant en gestion américain, visitait la région et a vu qu’une femme se débattait et avait perdu un enfant, tandis que la seconde avait des récoltes quatre fois plus importantes et pouvait nourrir ses enfants et les envoyer à l’école.

Youn a appris que les pratiques agricoles expliquaient la différence et, en 2006, il a cofondé One Acre Fund en tant qu’organisation à but non lucratif au service de 38 familles seulement. Les participants ont vu leur production augmenter considérablement et One Acre Fund a explosé et soutient désormais 1,4 million de familles dans neuf pays. J’aime l’accent mis par l’organisation sur les données et l’évaluation rigoureuse, y compris l’utilisation d’essais contrôlés randomisés pour vérifier l’impact.

One Acre Fund profite également à toute la région. La recherche révèle que les agriculteurs à proximité adoptent également la «méthode One Acre Fund», ce qui entraîne une augmentation importante des retombées des récoltes, même parmi ceux qui ne participent pas au programme.