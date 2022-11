Avis | Faites un don en cette période des fêtes : le Rising Seas Institute a besoin de votre aide

Gaël : Tout d’abord, je dois dire à nouveau à quel point c’était formidable que Nancy Pelosi soit prête à laisser de nouvelles personnes prendre le relais.

Et Jeffries semble être un bon choix. Il est bien temps pour un membre noir de la Chambre d’occuper le poste le plus élevé pour les démocrates, et à Jeffries, vous avez un membre du Congrès avec une longue expérience de leadership progressiste combinée à la capacité de se modérer lorsque le besoin s’en fait sentir.

Vous avez des idées ? Et comment le compareriez-vous à McCarthy du côté républicain ?

Brett : Jeffries a été impressionnant en tant que l’un des directeurs de la Chambre l’année dernière lors de la deuxième destitution de Trump. Et il est pro-israélien, ce qui est un soulagement compte tenu de la dérive anti-israélienne de certains de ses collègues les plus progressistes. Je serais probablement en désaccord avec lui sur la plupart des questions, mais il semble être un bon choix. Et comme pour toute comparaison avec McCarthy : je préfère généralement les vertébrés aux invertébrés.

Gaël : Héhéhéhé.

Brett : Gail, puis-je passer à quelque chose d’un peu plus positif ? Dans l’esprit de la saison, nos patrons nous ont demandé de suggérer des œuvres caritatives qui, selon nous, méritent particulièrement d’être soutenues. L’année dernière, j’ai soutenu la Hunts Point Alliance for Children, qui offre des possibilités d’éducation aux enfants dans l’un des quartiers les plus pauvres de New York ; Compass to Care, qui aide à défrayer les frais de transport des familles avec des enfants atteints de cancer; et Minds Matter, qui fait un travail incroyable en aidant les enfants surdoués issus de foyers défavorisés à se préparer académiquement pour l’université.

Je continue d’admirer toutes ces organisations. Cette année, j’en ajouterai un autre : le Rising Seas Institute, qui a organisé le voyage que j’ai effectué l’été dernier au Groenland et m’a permis de réorienter ma réflexion sur le changement climatique. Son chef, John Englander, est l’une des personnes les plus attentionnées et les plus aimables que j’aie jamais rencontrées, même si nous ne sommes toujours pas d’accord sur une chose ou trois.

Qu’en pensez-vous?

Gaël : Félicitations au Rising Seas Institute pour votre évolution environnementale. Parmi leurs nombreuses autres réalisations, ils seront désormais connus comme le groupe qui a inquiété Bret Stephens à propos du réchauffement climatique.

Pour ma propre liste, j’ai essayé de m’étaler un peu cette année. Commençons par le Mexique rural, où le Fonds pour l’enfance La Mision offre des ressources – y compris une banque alimentaire et une aide à l’éducation – pour aider à lutter contre la faim, l’extrême pauvreté et l’accès limité aux besoins humains fondamentaux vécus par les enfants et les familles de Baja, au Mexique.