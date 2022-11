Avis | Faites un don en cette période des fêtes : le journalisme a besoin de votre aide

Le mentorat a toujours été important pour moi. J’ai bénéficié dans ma propre carrière des conseils et des orientations de ceux qui m’ont précédé, et j’essaie de transmettre ce que j’ai appris. Avoir des conversations avec de jeunes reporters qui sont sur le terrain, pratiquant le métier tous les jours, est incroyablement gratifiant et me rappelle pourquoi je suis devenu journaliste en premier lieu.

Veuillez envisager de faire un don à deux bourses qui soutiennent les journalistes alors qu’ils partent pour en savoir plus, rechercher une formation complémentaire et entrer en contact avec des experts : la bourse Ida B. Wells Society for Investigative Reporting et la bourse Elizabeth Neuffer.

Ida B. Wells était une journaliste d’investigation courageuse qui, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, a écrit sans broncher sur le racisme et le lynchage dans le Grand Sud et a écrit des éditoriaux dans le journal qu’elle possédait et éditait, The Memphis Free Speech and Headlight. En sa mémoire, l’Ida B. Wells Society for Investigative Reporting a un programme de bourses qui est un programme de formation intensif et gratuit d’un an qui amène les gens à New York pour apprendre des techniques de reportage approfondies auprès de certains des plus accomplis du pays. journalistes. En savoir plus ici et faire un don ici.

Elizabeth Neuffer était une correspondante du Boston Globe qui est décédée lors d’un reportage en Irak le 9 mai 2003. Après sa mort, un général de division à la retraite de l’armée américaine, William Nash, qui supervisait les troupes américaines en Bosnie, lui a fait le plus grand compliment quand il a dit , “Elle m’a éduquée, tant dans ses écrits que dans ses questionnements.”