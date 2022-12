Avis | Faites un don en cette période des Fêtes : GiveWell a besoin de votre aide

Certaines des estimations d’Ord sont étayées par des données – nous en savons un peu, par exemple, sur les éruptions supervolcaniques passées et les impacts d’astéroïdes – mais les menaces qui nous font le plus peur sont aussi celles qui se rapprochent le plus de la pure spéculation. Ce qui ne veut pas dire que la spéculation est fausse; Je pense que les armes biologiques synthétiques sont terrifiantes et que les risques de l’intelligence artificielle méritent d’être sérieusement pris en compte. Mais je pense que la fausse précision peut donner l’impression que l’irréel est réel et masquer le tremblement de tout ce qui a précédé la quantification.

Ceci, pour moi, est le lien le plus clair entre la chute de Bankman-Fried et certains éléments d’une culture altruiste efficace : la crypto est construite sur l’attachement de valeurs et de probabilités à des actifs et des devises notionnels. Ce qui ressemble à un bilan d’un point de vue s’avère n’être rien d’autre qu’un ensemble d’arguments, d’affirmations et d’expériences de pensée d’un autre.

Ce problème existe ailleurs dans le capitalisme, mais il est concentré sous une forme cristalline sur les marchés de la cryptographie. Trop souvent, la seule valeur réelle des actifs cryptographiques est autoréférentielle : l’actif est valorisé parce qu’il est valorisé. Il n’y a rien derrière, sauf la volonté des autres de croire l’histoire que vous leur racontez. Il n’y a pas d’armée ou d’usine automobile ou même d’œuvre d’art bien-aimée. Il n’y a que du code et de la quantification. Les chiffres donnent une solidité imméritée à une abstraction. Je pense que les altruistes efficaces ont tendance à s’ensorceler de la même manière.

Nous pouvons faire plus de bien, et nous devrions

Je crains que cette colonne ne soit considérée comme une raison de rejeter toute préoccupation qui semble bizarre la première fois qu’elle est entendue. Ce n’est pas ce que je dis.

Les altruistes efficaces se sont battus pour persuader les gens de se préoccuper davantage de l’intelligence artificielle, et ils ont eu raison de le faire. Je ne pense pas que vous puissiez regarder les performances remarquables des derniers modèles d’intelligence artificielle – Meta a créé Cicero, un système d’IA qui peut manipuler et tromper les humains pour atteindre d’autres objectifs, et le dernier bot d’OpenAI vous conseillera sur la façon de créer des armes nucléaires si vous demandez assez intelligemment – et ne pense pas qu’il soit important de considérer les conséquences de systèmes d’IA beaucoup plus puissants.

Mais je pense qu’une trop grande partie de l’énergie et du talent de l’altruisme efficace s’écoule de la rigueur compatissante qui le distinguait initialement et dont le monde a encore besoin. L’altruisme efficace ne sera pas aussi, eh bien, efficace s’il perd le contact avec son objectif initial d’améliorer la vie des personnes vivant aujourd’hui.

Tout cela me ramène à GiveWell. GiveWell a été fondé pour évaluer et même produire ces preuves, et il fait un excellent travail. Ses recherches sont complètes, réfléchies et, surtout, transparentes. Je ne suis pas d’accord avec toutes les décisions qu’il prend – je pense que cela place la barre trop haut en matière de rentabilité, et certains organismes de bienfaisance qui ont abandonné sa liste, comme GiveDirectly, restent sur la mienne – mais la perspicacité est le point. Je donne aux organismes de bienfaisance de GiveWell chaque année, et même si ce n’est pas la totalité de mes dons, c’est la partie sur laquelle je me sens le plus confiant. Donner à des organisations dont je suis si certain est un sentiment agréable, et j’espère que vous le ressentirez également.

