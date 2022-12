Avis | Faites le bien par nos alliés afghans. Adoptez la loi d’ajustement afghan.

Les critiques ont raison. Dans le chaos de l’évacuation, la vérification était un défi. Tous ceux qui sont entrés n’auraient pas dû. Par exemple, une personne qui a été libérée de prison en août 2021 par les talibans a réussi à prendre un vol d’évacuation et a depuis été expulsée, selon un rapport du bureau de l’inspecteur général du département de la sécurité intérieure. L’inspecteur général du ministère de la Défense examinera les allégations selon lesquelles certaines personnes évacuées figuraient sur une liste de surveillance du Pentagone. Si c’est vrai, ce serait encore une autre tache sur le retrait américain.

Pourtant, l’Afghan Adjustment Act est l’un des moyens les plus prometteurs de s’assurer que les évacués sont rigoureusement contrôlés. La législation exige un contrôle supplémentaire pour ceux qui demandent la résidence permanente. Les législateurs qui s’inquiètent des menaces à la sécurité devraient soutenir la loi d’ajustement afghan et l’utiliser pour s’assurer que les personnes qui vivent déjà dans ce pays sont exactement ce qu’elles prétendent être.

Une grande majorité d’Afghans qui ont aidé les États-Unis sur leur sol sont innocents et méritent de l’aide. Les partisans les plus ardents de l’Afghan Adjustment Act sont des vétérans américains des guerres en Irak et en Afghanistan, qui n’ont jamais oublié la dette de l’Amérique envers les peuples qui ont combattu à leurs côtés. Cela en dit long sur le caractère de tant de personnes qui portent l’uniforme que des milliers d’anciens combattants ont consacré leur vie à s’assurer que les Américains tiennent leurs promesses envers leurs amis.

Chris Purdy, un ancien combattant de la guerre en Irak qui est directeur de Veterans for American Ideals, une coalition de groupes d’anciens combattants qui travaille avec Human Rights First, m’a dit qu’un ancien combattant a déclaré avoir contracté une deuxième hypothèque sur une maison pour aider à parrainer des familles afghanes. , tandis qu’un autre persuada son église d’accueillir des évacués afghans et leur donna des cours d’anglais. D’autres encore conduisent à travers le pays lors d’un road trip visant à faire pression sur les législateurs pour qu’ils soutiennent la loi d’ajustement afghan. Travailler ensemble pour faire le bien de nos alliés a été leur seul réconfort dans les jours sombres depuis le retour des talibans.

“La réalité est que si cela ne passe pas, ce sera un énorme problème pour beaucoup de gens”, m’a dit M. Purdy. “Cela va être un énorme problème pour les Afghans qui sont ici et un énorme coup psychologique pour les vétérans qui travaillent là-dessus depuis un an et demi.”

Accueillir des Afghans qui ont combattu aux côtés de l’armée américaine sert également un objectif géopolitique. Un rapport du magazine Foreign Policy selon lequel des commandos afghans formés par les États-Unis sont recrutés par la Russie pour lutter contre l’Ukraine offre un scénario troublant pour l’avenir de milliers de soldats et de policiers formés par les États-Unis.

L’Afghanistan est peut-être la guerre de l’année dernière, un chapitre que les Américains préféreraient oublier. Mais ce serait une parodie si le Congrès, qui a financé cette guerre pendant deux décennies, tournait le dos à nos alliés maintenant.