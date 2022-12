Avis | Faire peur aux gens ne rendra pas nos villes plus sûres. Voici ce qui va.

Pendant ce temps, les politiques locales qui se rapprochent de la cause donnent des résultats. Des dizaines de communautés montrent comment assurer la sécurité et, dans de nombreux cas, économiser de l’argent en cours de route. À Austin, au Texas, un appel au 911 d’une personne signalant une urgence de santé mentale était auparavant dirigé vers la police. Désormais, s’il n’y a pas de danger immédiat, les répartiteurs ont la possibilité de transférer l’appel à un clinicien en santé mentale. Au cours des huit premiers mois suivant le lancement du programme en 2019, 82 % des appels transférés ont été traités sans l’intervention de la police, ce qui a permis aux contribuables d’économiser 1 642 213 $. Au cours de l’exercice 2021, le programme a été impliqué dans près de 2 000 appels. À Brooklyn, les jeunes qui ont suivi un programme alternatif pour possession illégale d’armes à feu avaient un taux de réarrestation inférieur de 22% à celui de leurs pairs qui sont allés en prison. À Olympia, dans l’État de Washington, une nouvelle unité du département de police qui fournit une «assistance gratuite, confidentielle et volontaire en cas de crise» a répondu à 3 108 appels depuis 2019, tout en minimisant les arrestations et sans blesser les intervenants.

Les communautés qui ont adopté ces approches n’ont pas renoncé à l’application de la loi ; ils en ont juste exigé moins. À Denver, un essai contrôlé randomisé de cinq ans d’un programme qui fournit des subventions au logement aux personnes risquant de se retrouver sans logement a révélé une réduction de 40 % des arrestations parmi les participants. Ce genre de résultats explique pourquoi des localités du New Jersey au Nouveau-Mexique restructurent leurs gouvernements locaux pour investir dans les déterminants sociaux de la santé et de la sécurité.

Et pourtant, comme je l’ai appris au cours de plus de deux décennies de travail dans ce domaine, le récit du trou noir ne peut être modifié par les seules statistiques. Si vous voulez des politiques qui fonctionnent réellement, vous devez changer la conversation politique de «candidats durs punissant les mauvaises personnes» à «des communautés fortes assurant la sécurité de tous». Les candidats qui se soucient de résoudre un problème prêtent attention à ce qui l’a causé. Imaginez un plombier qui vous dit d’avoir un revêtement de sol plus absorbant mais qui ne cherche pas la fuite.

Parce que l’ancien récit est tellement enraciné, les candidats supposent souvent que les électeurs sont d’accord avec lui. Mais le bon sens et les sondages récents montrent qu’une majorité d’électeurs sont préoccupés par la criminalité et soutiennent également des changements dans la façon dont nous assurons la sécurité des communautés. Cela a alimenté des milliers d’innovations locales à travers le pays. Les gouvernements municipaux, les groupes communautaires et les organisations à but non lucratif comparent leurs notes sur ce qui fonctionne. Et des organisations comme One Million Experiments suivent les innovations visant à produire des solutions évolutives qui ne reposent pas sur la punition. Réduire la criminalité et réduire le recours à la punition ne semblent incompatibles que si vous acceptez, comme le dicte le trou noir narratif, que la police et les prisons sont la seule solution.

Les électeurs savent que le statu quo ne fonctionne pas. À l’approche de 2024, dans l’intérêt de la sécurité publique, les candidats doivent leur proposer de véritables alternatives. C’est le seul moyen de sortir du trou noir et d’entrer dans la lumière.

Phillip Atiba Goff est président et professeur Carl I. Hovland d’études afro-américaines et professeur de psychologie à l’Université de Yale. Il est également co-fondateur et PDG du Center for Policing Equity, une organisation à but non lucratif qui vise à rendre les services de police moins racistes, moins meurtriers et moins omniprésents.

