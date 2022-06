Avis | Faire face au désespoir

Le matin, je m’assieds avec une tasse de café et m’organise pour la journée. Je regarde le lever du soleil sur le lac près de chez moi et j’écoute les bruits des moineaux et des troglodytes. Les loriots vont et viennent de notre mangeoire à gelée de raisin et chacun me fait sourire. Je respire profondément pendant 10 respirations pour m’ancrer dans mon corps. Je me rappelle mes nombreuses bénédictions et fixe mon attitude sur le positif. Mon vieux calicot, Glessie, est assis à mes côtés. Même si je suis en lambeaux de chagrin face aux nouvelles du monde, je suis prêt à affronter tout ce qui se passera ensuite.

Au fil des décennies, j’ai acquis des compétences pour construire une bonne journée. Surtout en été, quand je peux nager, travailler dans mon jardin, assister à des concerts en plein air et lire dans mon hamac, la vie est amusante. J’ai un travail qui me plaît — parrainer une famille afghane, participer à un groupe écologiste et écrire.

Bien sûr, je mène une double vie. Sous ma bonne vie ordinaire, je suis désespéré pour le monde. Certains jours, les nouvelles sont telles que j’ai besoin de toute ma force intérieure pour éviter l’épuisement, l’anxiété et la dépression. Je parle rarement de ce désespoir. Mes amis non plus. Nous ressentons tous la même chose. On ne sait pas quoi dire de positif. Ainsi, nous gardons nos conversations sur nos jardins, nos familles, nos livres et nos films et notre travail sur des projets locaux. Nous ne voulons pas que l’autre se sente désespéré et impuissant.