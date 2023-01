Avis | Faire de l’Amérique l’opposé de la grande

La réponse probable est que l’anti-mondialisme de Trump, sa promesse de rendre l’Amérique encore plus grande, avait moins à voir avec les balances commerciales et la création d’emplois qu’avec le sentiment que les étrangers prétentieux nous considéraient comme des idiots. « Le monde se moque de nous » était un thème récurrent des discours de Trump, et ses partisans imaginaient sûrement qu’il en était de même pour les élites mondialistes nationales.

Et j’ai une théorie selon laquelle le propre ridicule sous-jacent de Trump, son manque manifeste de capacité intellectuelle et de maturité émotionnelle pour être président, faisait partie de ce qui l’a fait aimer de sa base. Vous les libéraux de fantaisie pensez que vous êtes si intelligent? Eh bien, nous allons vous le montrer, en élisant quelqu’un que vous considérez comme un clown !

L’ironie est que le mouvement MAGA a réussi au-delà des rêves les plus fous des mondialistes sinistres (s’il en existe) à faire de l’Amérique l’opposé de la grande. En ce moment, le monde se moque vraiment de nous, même s’il est terrifié aussi. L’Amérique est toujours la nation essentielle, sur plusieurs fronts. Lorsque la plus grande puissance économique et militaire du monde ne semble même pas pouvoir mettre en place un gouvernement fonctionnel, les risques sont mondiaux.

Je veux dire, même avec un orateur en place, quelle est la probabilité que les gens que nous avons observés ces derniers jours acceptent de relever le plafond de la dette, même si ne pas le faire crée une énorme crise financière ? Et il peut y avoir de nombreux autres risques nécessitant une action d’urgence du Congrès avant même d’en arriver là.

Bien sûr, le monde se moque encore plus des républicains, à la fois des refuzniks d’extrême droite et des carriéristes veules comme McCarthy qui ont aidé à autonomiser les fous. Car à quoi cela servira-t-il à un homme s’il perd sa propre âme et ne gagne toujours pas assez de voix pour devenir président de la Chambre ?

Je ne sais pas ce que nous attendons, ni personne d’autre. Une chose est sûre, cependant : l’Amérique est déjà moins grande qu’elle ne l’était lorsque Nancy Pelosi dirigeait la Chambre, et elle se rétrécit de jour en jour.