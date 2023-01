Avis | Européens, comment la crise énergétique vous affecte-t-elle ?

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine au début du printemps, de nombreuses personnes en Europe occidentale ont vu leurs factures d’énergie grimper à des niveaux vertigineux et alarmants. Les augmentations se sont répercutées sur l’ensemble de l’économie, gonflant le coût d’autres éléments essentiels comme la nourriture et le transport. Pour beaucoup, le coût du simple fait de manger et de se réchauffer est devenu prohibitif, et c’est devenu un hiver très froid, très sombre et très coûteux.

Nous aimerions avoir des nouvelles de nos lecteurs en Europe sur la façon dont vous faites face.

Certains gouvernements ont annoncé des aides financières pour les ménages et les entreprises. Et il y a des choses que les individus peuvent faire pour utiliser moins d’énergie, comme baisser les thermostats et prendre des douches plus courtes. Pour certaines personnes, ces changements pourraient même sembler positifs – des habitudes plus respectueuses de l’environnement qui peuvent se poursuivre quand et si les prix reviennent à des niveaux plus gérables.

Mais tout le monde ne peut pas s’adapter. Les prix plus élevés ont été particulièrement difficiles pour les personnes qui vivent avec des problèmes de santé chroniques ou qui dépendent d’équipements médicaux à domicile, ou pour les personnes qui vivent dans des immeubles locatifs où elles ne contrôlent pas la consommation d’énergie.

Times Opinion aimerait en savoir plus sur la façon dont les lecteurs européens gèrent les effets de la hausse des coûts de l’énergie cet hiver : quels sacrifices faites-vous pour vous en sortir ? Baissez-vous le chauffage ou éteignez-vous les lumières ? Cuisinez-vous les repas différemment ? Cela a-t-il changé la façon dont vous utilisez votre maison ? Et combien de temps pouvez-vous le garder?

Racontez-nous votre histoire dans le formulaire ci-dessous. Nous publierons une sélection de réponses dans un prochain article.