Avis | Être petit vaut mieux que ce qu’on nous dit

“Je ne veux pas que les personnes de grande taille se sentent mal dans leur peau”, a déclaré sincèrement Samaras, “mais le temps est venu d’être court.”

Les parents se vantent de la façon dont leurs enfants « les mangent à l’extérieur de la maison et de la maison » et grandissent sans chaussures la semaine même où une nouvelle paire est achetée comme s’il s’agissait d’un insigne d’honneur. Mes enfants mangent comme des gerbilles – ça va, ils sont en bonne santé – et grâce à leurs bas centiles, nous économisons de l’argent et de la nourriture, et ils tiennent dans la même paire de chaussures pendant un an. Pousser comme une mauvaise herbe ? Non merci. Je vais prendre grandir comme un cactus.

Les personnes de petite taille ne se contentent pas d’économiser des ressources, mais à mesure que les ressources se raréfient en raison de la population croissante de la Terre et du réchauffement climatique, elles peuvent également être mieux adaptées à la survie à long terme (et pas seulement parce que nous serons plus nombreux à pouvoir nous embarquer dans des vaisseaux spatiaux quand nous sommes forcés de quitter cette planète, nous avons fait naufrage). Yuval Noah Harari, dans son livre “Sapiens”, a écrit sur une population de premiers humains qui habitaient une île appelée Flores. En raison de l’élévation du niveau de la mer, l’île a été coupée des autres masses terrestres.

“Les grands, qui ont besoin de beaucoup de nourriture, sont morts les premiers”, a écrit M. Harari.

Après des générations, les habitants de l’île ont évolué pour atteindre seulement trois pieds et demi de hauteur. Ils pouvaient faire tout ce que les humains plus grands pouvaient faire – fabriquer des outils, chasser – mais ils pouvaient aussi rester en vie lorsque les temps devenaient difficiles.

Lorsque vous vous accouplez avec des personnes plus petites, vous sauvez potentiellement la planète en réduisant les besoins des générations suivantes. Abaisser la hauteur minimale pour les partenaires potentiels sur votre profil de rencontre est un pas vers une planète plus verte.

Nancy Blaker, une chercheuse basée aux Pays-Bas qui a étudié à un moment donné le statut social, a déclaré que les hommes de petite taille, contrairement aux stéréotypes dominants, peuvent “compenser” leur petite taille en développant des attributs positifs. “Il ne s’agit pas d’être agressif et méchant”, a-t-elle déclaré; “Les hommes de petite taille se comportent de manière stratégique intelligente et cela peut aussi signifier être prosocial.”

Mon mari, qui mesure 5 pieds 6 pouces, a dit qu’il aurait été plus facile d’être grand que de devoir faire des efforts pour développer son esprit, mais je sais que nous ne serions pas mariés s’il ne me faisait pas mal aux joues de sourire si fort lors de notre premier rendez-vous.