Avis | Êtes-vous vraiment si différent du Blue Sea Blob ?

Un véhicule télécommandé a filmé une forme de vie cet été sur le fond marin qui était tout à fait étrange et incompréhensible – du moins pour nous. C’était une goutte noueuse, bleu bleuet et épanouie dans la boue brune à plus de 1 300 pieds sous la mer.

Le véhicule, qui était contrôlé par des chercheurs à bord du navire Okeanos Explorer de la National Oceanic and Atmospheric Administration, avait aperçu un certain nombre de taches bleues ce jour-là dans les eaux au sud-ouest de Sainte-Croix. L’organisme a déconcerté les scientifiques observant le flux en direct depuis la caméra à distance, et les gros titres annonçant sa découverte se sont émerveillés de l’étrangeté de la créature, l’appelant “une glu bleue extraterrestre” et une “créature mystérieuse ressemblant à une goutte”.

Lorsque les humains rencontrent des formes de vie qui ne nous sont pas familières ou qui nous sont étrangères, notre instinct est souvent de nous en éloigner. Nous restons bouche bée devant la façon dont le plan de leur corps s’écarte du nôtre. Parfois, ils nous confondent ou nous repoussent. Les rapports sur le goo bleu le décrivaient comme “sans forme, sans visage et sans membres”, des descripteurs définis par opposition à nous-mêmes, nos visages et nos membres. Avant que nous ayons la chance de savoir ce que pourrait être la boue bleue, on nous dit que quoi que ce soit, ce n’est pas comme nous.

En écrivant un livre sur les créatures marines, j’ai trouvé ce langage souvent appliqué aux organismes vivant dans les profondeurs marines. Environ cinq minutes après le début d’un épisode de la série documentaire sur la nature “Blue Planet II”, David Attenborough décrit la mer profonde comme un “monde extraterrestre”.