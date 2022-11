Avis | Et si nous ignorions Donald Trump

Il n’est pas facile d’ignorer quelqu’un qui continue de foncer sur la scène mondiale, déterminé à créer le chaos et à éviscérer la démocratie dont nous dépendons, mais c’est souvent le seul remède qui fonctionnera. La personne ignorée se retrouvera seule sur un champ de bataille qu’il a créé, avec seulement sa propre voix qui hurle autour de lui. Attardez-vous un instant sur cette image – Donald Trump tout seul dans le désert, avec seulement sa propre voix pour lui tenir compagnie.

Il y a eu une fin très satisfaisante à l’histoire de mon intimidateur à l’école. Mes parents ont insisté sur le fait que je devais inviter tout le monde dans ma classe à ma fête d’anniversaire – je ne pouvais pas être grossier et le laisser dehors. Nous avons eu mes fêtes d’anniversaire dans notre ranch et l’animation était un homme avec un cheval et un chien, qui avait entraîné le chien à monter à cheval et à faire d’autres tours. Ensuite, les enfants auraient la chance de monter à cheval pendant quelques instants. Mon ancien bourreau éclata en sanglots et recula à l’idée de monter à cheval. Il était terrifié et tout le monde a commencé à se moquer de lui.

Chaque intimidateur a quelque chose dont il a peur. Chaque intimidateur a quelque chose qui le fait perdre son jeu et révèle les faiblesses qu’il a travaillé si dur pour cacher. Tout ce que les médias ont à faire est de se détourner de Donald Trump et nous verrons qui et ce qu’il est vraiment. N’es-tu pas au moins curieux ?