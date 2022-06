Avis | Et si nous avions dépensé de l’argent pour le climat ?

De nombreux Américains peuvent penser qu’ils savent pourquoi un président qui est entré en fonction avec des ambitions de la taille d’un New Deal, promettant de dépenser des billions pour le climat et de réduire de moitié les émissions en cours de route, a fini par désespéré d’obtenir juste une fraction de cela, et apparemment disposé à échanger beaucoup pour le privilège. La figure centrale familière de l’impasse climatique intérieure est le sénateur Joe Manchin.

Mais dès le début de ces négociations, il y avait une deuxième explication, y compris parmi ceux qui travaillaient sur la stratégie législative : que l’administration Biden a séparé la majeure partie de son ambition climatique de son plan de relance en cas de pandémie, puis, lorsque la politique climatique a été regroupée avec la garde d’enfants, les soins à domicile et les soins de santé en tant que plan Reconstruire en mieux, la proposition a été conçue pour être payée avec des impôts plutôt qu’avec des obligations et des dépenses déficitaires. Avec les deux choix, le signal était là : la pandémie représentait un type d’urgence différent, nécessitant une échelle d’ambition et d’urgence différente, et le climat, bien qu’important, pouvait être débattu maintenant dans un cadre politique plus conventionnel.

Et pourtant, comme c’est souvent le cas avec le climat, il devient plus difficile de maintenir une concentration provinciale américaine sur les obstacles nationaux lorsque vous regardez le comportement des autres dans le monde – même dans les pays les plus riches et les plus soucieux du climat, répondant eux-mêmes à tout à fait différentes dynamiques politiques intérieures. L’Union européenne, avec son ambitieux programme Fit for 55 consacrant l’ambition climatique dans la loi, et où 30% des dépenses de relance étaient initialement promises au climat, n’en a géré que 15%, selon une analyse séparée des plans de relance 2020 par le groupe Rhodium, bien que même cela était encore suffisant pour « dépasser de loin toutes les autres économies en matière de dépenses vertes ». Aux États-Unis, le chiffre était de 1,1 % ; en Inde, 1 % et en Chine, 0,3 %. Dans les régions les plus pauvres du monde, la réponse a souvent été plus sombre, étant donné le fardeau de la dette existante et le défi de fournir des dépenses sociales de toute nature en cas de pandémie.

« C’est ahurissant », dit Figueres. « C’est vraiment ahurissant. Pourquoi? Pourquoi ça s’est passé comme ça ? » Elle fait une longue pause. « Je reviens à la nature humaine et à la psychologie humaine. Nous sommes face au tigre qui est juste devant nous. Et la seule chose à laquelle nous pouvons penser est comment éviter d’être mangé en ce moment. Il est très difficile de penser au-delà de la queue du tigre.

Figueres se décrit souvent comme une optimiste obstinée ; en fait, l’organisation qu’elle dirige maintenant s’appelle même Global Optimism. Mais elle peut être très critique, surtout pour un diplomate. À propos de l’occasion manquée des dépenses liées à la pandémie, dit-elle, « cela a été très, très étroitement réfléchi ». Elle ajoute: «Tous ces emplois et toutes ces choses que nous allons éventuellement devoir transformer – nous les avons simplement relancés à la place. Au lieu d’en profiter pour aller au-delà, nous avons relancé l’ancien — encore ! Encore une fois, pour l’amour de Dieu.

Mais si tu es enclin Pour considérer la pandémie comme une occasion manquée tragique unique pour le climat, l’invasion de l’Ukraine présente, peut-être, une suite : un test climatique qui est aussi une opportunité climatique.