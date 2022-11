Avis | Et si chaque instant depuis le 6 janvier n’était que le calme avant la tempête ?

Et, plus particulièrement, un fanatique de MAGA nommé David DePape est entré par effraction dans la maison de la présidente Nancy Pelosi et a agressé son mari de 82 ans avec un marteau, le laissant inconscient dans une mare de son propre sang. Plus choquante que l’attaque elle-même a été la réponse de l’aile Trumpiste du Parti républicain. Certains responsables ont répandu des mensonges sinistres selon lesquels Pelosi avait été attaquée par un amant gay. D’autres s’en sont moqués. “Nancy Pelosi, eh bien, elle est protégée quand elle est à DC – apparemment, sa maison n’a pas beaucoup de protection”, a déclaré Kari Lake, candidate républicaine de l’Arizona au poste de gouverneur, en riant lors d’un événement de campagne. Donald Trump Jr. a retweeté une photo de sous-vêtements et d’un marteau avec la légende : “J’ai préparé mon costume d’Halloween de Paul Pelosi”.

Il est difficile de se sentir optimiste à propos d’une société dont la classe politique ne peut pas rassembler la solidarité pour condamner universellement le matraquage terroriste d’un vieil homme. C’est pourquoi le discours de Joe Biden mercredi soir, dans lequel il a parlé de l’attaque contre Pelosi et du rôle que joue le gros mensonge de Trump à mi-parcours, était à la fois si nécessaire et si peu prometteur. Il essayait de faire appel à un consensus patriotique sur la démocratie qui n’existe tout simplement plus.

“La désunion et le chaos ne sont pas inévitables”, a déclaré Biden, debout sur un podium à la gare Union. « Il y a déjà eu de la colère en Amérique. Il y a eu une division auparavant en Amérique. Mais nous n’avons jamais abandonné l’expérience américaine. Et nous ne pouvons pas faire cela maintenant.

Biden n’a pas averti que l’Amérique pourrait sombrer dans l’autocratie ou la guerre civile de bas niveau. Il essayait d’offrir l’espoir que ce ne serait pas le cas. Le fait même qu’il ait dû insister sur le fait qu’il existe une alternative à la désunion et au chaos est un signe de la gravité des choses.

La violence politique n’est pas exclusivement perpétrée par les conservateurs. Le passage à tabac récent en Floride d’un solliciteur de Marco Rubio – un homme qui s’est avéré avoir des liens avec des suprémacistes blancs – semble avoir été motivé par une animosité anti-républicaine. Mais, comme mes collègues du comité de rédaction l’ont écrit jeudi, la droite est bien plus violente que la gauche, et les républicains font un clin d’œil aux agressions commises par les extrémistes d’une manière que les démocrates ne font pas.