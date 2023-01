Avis | Et maintenant quelques mots sur la façon dont le pouvoir vous rend bizarre

Mais oui, cela gâche le problème pour les démocrates. Je pousse un soupir de chagrin.

Brett : Je suppose que nous devrons attendre et voir ce que les deux avocats spéciaux découvriront et détermineront. Mais le vrai problème ici n’est pas juridique. C’est de la politique. Les républicains exigeront à juste titre de savoir pourquoi cela n’a pas été divulgué publiquement avant les mi-mandats, lorsque les avocats de Biden ont découvert pour la première fois la réserve de documents. Trump continuera d’alléguer qu’il est victime d’un complot de l’État profond, et les électeurs républicains hésitants auront le sentiment que cela le justifie. Et de nombreux Américains ignoreront les distinctions fines entre les deux cas et l’attribueront à la corruption de l’ensemble du système.

Tout cela aurait pu être évité si Merrick Garland avait simplement adopté une approche patiente et discrète pour récupérer ces documents à Mar-a-Lago !

Gaël : Y a-t-il d’autres conseils pour Biden auxquels je devrais prêter plus d’attention ?

Brett : La surclassification est un grave problème gouvernemental – le point d’un formidable essai invité dans le Times ce week-end par l’historien de Columbia Matthew Connelly. La plupart des documents gouvernementaux estampillés « secret » ou « classifiés » ne soulèveraient probablement pas un sourcil si vous lisiez à ce sujet dans le Times de demain. Biden pourrait vouloir ordonner la déclassification des documents qu’il avait à son bureau et à son domicile afin que les gens puissent savoir ce qu’ils contenaient. Je ferais la même chose pour les documents Trump, en supposant qu’il n’y ait pas de secrets d’État sérieux là-bas. Et je proposerais une commission gouvernementale bipartite qui mettrait fin à la pratique de la surclassification. Le soleil est le meilleur désinfectant, comme dit le proverbe.

Et toi?

Gaël : Je suis toujours bon pour plus de soleil. En attendant, vous voulez parler de quelque chose de vulgaire et dénué de sens ?

Brett : Toujours!

Gaël : Et le prince Harry ? Je n’ai pas lu “Spare” mais c’est l’un de ces livres sur lesquels je fais confiance aux médias pour me dire tout ce que j’ai besoin de savoir.

Brett : Un personnage nauséabond. Il semble penser qu’il est acceptable de dénoncer les atteintes à sa vie privée alors qu’il envahit la vie privée de toute sa famille dans le but de gagner de l’argent. Ou qu’il est juste de se plaindre de l’accueil glacial qu’il a reçu d’eux lors des funérailles de ses grands-parents, après avoir passé la majeure partie de l’année à aérer le linge sale du palais. Ou qu’il peut se vendre comme un homme durement éprouvé depuis ses superbes fouilles à Montecito. Il réussit l’impossible de me faire plaindre son père. Et il incarne les pires caractéristiques de son ancien et actuel pays d’origine: le droit immérité d’un royal britannique secondaire et l’exhibitionnisme apitoyé d’un arriviste californien affligeant.

Gaël : Briser!

Brett : Bien sûr, ce qui est vraiment troublant, c’est que les gens – et cela m’inclut – font attention. Harry et sa femme sont essentiellement deux personnes triviales qui tiennent un miroir de la trivialité des sociétés qu’ils habitent.