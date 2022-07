Avis | Et le prochain président sera…

Gaël : Vous savez, je me souviens encore de la première fois que j’ai rencontré Michelle Obama, quand Barack testait les eaux présidentielles. J’ai rarement rencontré quelqu’un de plus terrifié à l’idée de se lancer dans la haute politique. Alors certes, elle a grandi, mais elle est aussi très consciente de tous les inconvénients d’une course.

Déposez-moi comme douteux qu’elle se soit enfuie, mais je serais certainement intéressé de voir comment ça se passerait si elle décidait d’essayer.

Brett : Eh bien, elle pourrait certainement gagner, en particulier si son adversaire est, à Dieu ne plaise, Donald le Terrible.

Gaël : J’adore la façon dont le Parti républicain actuel a fait de vous un fan de tous ceux qui ne sont pas des candidats républicains à la présidence.

Passons au sujet toujours décourageant du Congrès. Un tas de choses en suspens d’une manière ou d’une autre, du droit de vote à l’avortement en passant par la réforme de l’immigration, le changement climatique et… eh bien, vous savez.

Donnez-moi quelques priorités. Ou êtes-vous dans None of The Above?

Brett : De façon réaliste? Il ne se passera rien d’ici au prochain Congrès, si ce n’est, espérons-le, un budget. Idéalement? Nous augmentons les dépenses militaires bien avant l’inflation pour tenir compte de l’agression russe, chinoise et iranienne. Nous réformons la loi sur le décompte électoral pour nous assurer que nous n’obtiendrons jamais une répétition du 6 janvier. Nous donnons enfin la citoyenneté aux Rêveurs en échange de dépenses de sécurité aux frontières. Et nous arrivons à une sorte d’accord pour permettre beaucoup plus de développement énergétique sur les terres fédérales en échange d’investissements dans les énergies renouvelables.