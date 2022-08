Avis | Est-il acceptable de travailler pendant les vacances ? Oui, si vous le faites correctement.

Le Covid et la montée du travail à distance ont accéléré cette tendance, notamment dans les métiers de la gestion, des affaires, de la finance et des professions libérales. Mais alors que beaucoup apprécient la nouvelle flexibilité dans leur vie quotidienne, et que certains aiment avoir la possibilité de prendre une “workcation”, le saignement du travail dans les heures de vacances a provoqué beaucoup d’angoisse quant à la difficulté de “débrancher”.

Conversation d’opinion

À quoi ressembleront le travail et la vie après la pandémie ?

Avons-nous besoin de nous débrancher complètement pour nous détendre ? J’espère que nous pourrons commencer à comprendre que, pour beaucoup, le travail est un ensemble de tâches, et non un ensemble d’heures dans un certain lieu. Et le temps est une ressource finie, mais qui ne peut pas toujours être clairement divisée en « temps de travail » et « temps libre ». Prendre du temps pour soi pendant la journée de travail ne vous rend pas paresseux, et travailler un peu pendant les vacances ne fait pas de vous un bourreau de travail. Se passer de limites de temps strictes devrait également signifier abandonner la culpabilité que vous pourriez ressentir pour l’un ou l’autre.

L’assouplissement de l’opposition entre vacances et travail ouvre de nouvelles possibilités de vivre. Karen Raraigh, une conseillère en génétique basée à Baltimore et spécialisée dans la recherche, bénéficie chaque année d’une généreuse quantité de jours de vacances. Mais comme pour de nombreux professionnels, ses projets spécialisés n’avanceront pas de la même manière si elle ne s’en occupe pas – et elle trouve ces projets très significatifs.

« J’aime le travail que je fais », m’a-t-elle dit. “Le fait que je travaille un peu pendant les vacances me fait me sentir un peu mieux à l’idée d’en prendre plus.” Sa famille passe plusieurs semaines à rendre visite à sa famille élargie dans le Maine, mais elle se cache parfois un après-midi pour gérer les affaires professionnelles pendant que des proches jouent avec ses enfants.

Il y a bien sûr une différence entre consulter les e-mails de votre Airbnb avant que tout le monde ne se réveille et être ce type sur un appel Zoom dans la file d’attente de Space Mountain. Comme pour la plupart des choses, la flexibilité du temps peut aller trop loin, et vous devez vous connaître et connaître votre disposition. C’est une chose de choisir de travailler pendant les vacances, et c’en est une autre lorsque votre manager ou votre charge de travail déraisonnable vous oblige à travailler. De même, si vous trouvez qu’autoriser les tâches personnelles ou les excursions pendant la journée de travail signifie que vous ne faites jamais rien, alors une séparation plus stricte pourrait être la voie à suivre.

Mais si faire du travail à la plage signifie que vous pouvez être à la plage pendant deux semaines au lieu d’une, et que déplacer le temps de travail signifie que vous pouvez jouer avec vos enfants l’après-midi tout en gardant vos clients heureux, alors ces limites floues pourraient être travailler à votre avantage.