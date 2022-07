Avis | ‘Est-ce Ableist?’ Bonne question.

« Je serais encore plus rapide si je tapais en braille », a déclaré Caitlin.

« Montrez-vous », ai-je dit.

Caitlin était une compétitrice championne du Braille. En fait, Haben l’était aussi. Ils se connaissaient depuis le Braille Challenge, un événement annuel organisé par le Braille Institute en Californie du Sud.

Malheureusement, je n’ai pas grandi en apprenant le braille. J’avais une basse vision et je pouvais lire des caractères agrandis au lycée, au collège et aux études supérieures. Je travaille dur sur mon braille ces jours-ci, mais j’ai un long chemin à parcourir.

“Je l’ai fait plusieurs fois”, a déclaré Caitlin, essayant de me faire sentir mieux.

“Et vous n’avez pas à vous soucier de l’orthographe ou de la ponctuation”, m’a rappelé Haben.

« Ouais », a déclaré Caitlin, « Je fais de sacrées erreurs ! »

“Je me sens toujours stupide,” dis-je.

“C’est capacitiste!” Caitlin a dit et tapé.

“Est-ce que c’est?” J’ai demandé.

“Cela dénigre les personnes handicapées mentales”, a affirmé Haben.

“Hmm,” dis-je, me sentant incertain. Stupide vient du verbe latin « stupere » : « être abasourdi, étonné, confondu ». Donc, le mot n’a pas de lien fondamental avec le handicap. Cela dit, le fait d’appeler quelqu’un de “stupide” a tout à voir avec le fait de dénigrer ceux qui sont perçus comme étant moins capables intellectuellement.

Même si j’ai grandi à San Francisco, une ville clé dans la naissance du mouvement des droits des personnes handicapées – détaillé récemment dans les mémoires de l’activiste Judy Heumann, “Being Heumann”, et dans le documentaire Netflix “Crip Camp” – je ne savais rien alors de handicap en tant que phénomène culturel ou source de fierté. J’avais 18 ans lorsque l’Americans With Disabilities Act de 1990 a été adopté – une réalisation majeure qui a consolidé bon nombre de nos droits et fait prendre conscience de nous dans tout le pays. Haben et Caitlin, bien qu’ils aient manifestement tous deux connu le capacitisme, n’ont jamais connu un monde pré-ADA. Ils ont atteint l’âge adulte avec Disability Pride aux côtés d’autres mouvements de fierté.