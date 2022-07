Avis | Eric Adams, le maire de New York qui ne dort jamais

Puis Adams, qui a d’abord attiré l’attention du public au début de sa carrière en tant que policier qui a critiqué la brutalité policière, leur a conseillé : « Vous devez être le gardien de votre frère. Vous devez vous assurer qu’il ou elle n’atteint jamais le point où ils ternissent le bouclier, car un officier pourrait détruire tout le travail que nous tentons de faire.

Son frère cadet, Bernard, un ancien policier qui est le directeur de la sécurité du maire avec un salaire de 1 $ par année, m’a dit que leur mère leur a percé que « tu dois être le gardien de ton frère » et faites attention au petit gars. qui n’obtenait pas une juste secousse.

Après six mois de travail, Eric Adams, 61 ans, est à un moment crucial. La lune de miel, remplie d’espoir pour un nouveau maire dynamique, est terminée. Les sondages d’Adams ont chuté, ce que le politicien optimiste a pris avec aplomb. “AC n’est pas un A, mais un C n’est pas un F”, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu’il avait interprété les chiffres des niveleuses coriaces de New York comme signifiant “Nous allons donner une chance à Eric”.

Le New York Post, qui a approuvé sa candidature, a maintenant donné à Adams l’épithète homérique de “club-hopping”. Emma G. Fitzsimmons du Times a écrit que ses efforts à Albany, où il a déjà été sénateur d’État de Brooklyn, n’ont pas réussi à obtenir le contrôle à long terme du maire des écoles publiques et d’autres mesures. David Freedlander du magazine New York, affirmant qu’Adams peut se vanter de peu de réalisations, a écrit récemment : « Il est devenu difficile d’échapper à l’impression que la ville de New York est dirigée par un maire qui, franchement, la dirige.

Ce qu’Adams a apporté au travail est un flair rafraîchissant après huit ans du dyspeptique Bill de Blasio. Au cours du week-end du 4 juillet, il a tweeté une vidéo de lui-même faisant un tour sur un jet ski et “ressemblant à un pro” à Mill Basin entre les événements de Brooklyn. Mais les questions résonnent : est-il tout chapeau et pas de bétail ? Est-il trop biaisé pour se vanter au détriment de la substance?

“C’est comme la seconde venue de” Beau James “, Jimmy Walker”, a déclaré un politicien démocrate de premier plan, faisant référence au vif maire des années folles (qui a quitté ses fonctions dans un nuage de scandale). “Mais le plus important est ce que vous faites entre 9 et 5, pas entre 5 et 9.”