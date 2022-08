Avis | Enfin, quelques bonnes nouvelles sur l’inflation

Lorsque le président Biden a déclaré, avec justesse, que nous avions une inflation nulle en juillet, beaucoup à droite l’ont accusé de mentir, car les prix en juillet 2022 étaient 8,5 % plus élevés qu’ils ne l’étaient en juillet 2021. Ne comprennent-ils vraiment pas la différence ? Pour être juste, des rapports commerciaux bâclés ont peut-être contribué à leur confusion – j’ai vu de nombreux gros titres à l’effet que “l’inflation était de 8,5% en juillet”. Mais le problème le plus fondamental, c’est sûrement qu’il est difficile de faire comprendre quelque chose aux gens quand leur slogan dépend du fait qu’ils ne le comprennent pas.

OK, mais qu’en est-il des implications substantielles du Big Zero ?

Malheureusement, un mois d’inflation nulle ne signifie pas que le problème de l’inflation est résolu. Les économistes savent depuis longtemps que vous obtenez une bien meilleure lecture de l’inflation sous-jacente si vous éliminez les prix très volatils – normalement la nourriture et l’énergie, mais il existe une variété de mesures de l’inflation sous-jacente, et toutes sont encore inacceptables. C’est une indication claire que l’économie tourne trop chaud. La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt pour calmer les choses, et rien dans le rapport de mercredi ne devrait ou n’incitera la Fed à changer de cap.

La Fed pourrait cependant trouver un certain réconfort dans un rapport différent, publié lundi : l’enquête mensuelle sur les attentes des consommateurs de la Fed de New York, qui a montré “une baisse substantielle des anticipations d’inflation à court, moyen et long terme”.

Depuis que les prix ont décollé l’année dernière, les responsables de la Fed craignent que l’inflation ne s’enracine. Ce qu’ils veulent dire, c’est que les entreprises et les consommateurs pourraient en venir à croire que les fortes augmentations de prix sont la nouvelle norme, ce qui rend l’inflation auto-entretenue, et que pour faire reculer l’inflation, il faudrait plonger l’économie dans un marasme sévère et prolongé. C’est ce que la plupart des économistes pensent qu’il s’est passé dans les années 1970, et ce n’est pas une expérience que l’on veut répéter.