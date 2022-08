Avis | En quoi les amitiés sont-elles si puissantes ?

C’est le point clé. Vos amis influencent fortement la façon dont vous percevez la réalité. Premièrement, ils influencent fortement la façon dont vous vous voyez. Il est très difficile de mesurer votre propre valeur, votre propre compétence, à moins que les personnes que vous admirez et respectez ne vous voient comme digne, vous voient comme compétent. De plus, si vos amis disent : « Nous sommes tous des gens intelligents et talentueux », vous commencerez également à vous voir ainsi.

Deuxièmement, vos amis façonnent votre vision du monde. Il y a quelques décennies, un théoricien du nom de James J. Gibson a été le pionnier de la théorie des «affordances». L’idée de base est que ce que vous voyez dans une situation est façonné par ce que vous êtes capable de faire dans une situation. Dennis Proffitt de l’Université de Virginie a démontré cette théorie de plusieurs façons : les personnes en moins bonne forme physique perçoivent les collines comme étant plus raides que les personnes en bonne forme physique, car elles ont plus de mal à les gravir. Les personnes portant de lourds sacs à dos perçoivent des collines plus escarpées que les personnes sans eux.

Le phénomène fonctionne aussi sur le plan socio-économique. Les enfants qui ont grandi avec des parents diplômés de l’université entrent sur le campus de Princeton et voient un campus différent de celui des enfants qui n’ont jamais été dans une université. Sans même y penser, les enfants plus aisés pourraient communiquer à leurs amis moins aisés des façons de voir qui rendent ces endroits moins étrangers, moins imposants, plus accessibles.

Troisièmement, nos amis modifient nos désirs. Le désir est notoirement mimétique. Nous voulons ce que les autres veulent et nous disent qu’il vaut la peine d’être voulu. Si vous grandissez avec des amis qui aspirent naturellement à être médecins, comptables et ingénieurs, vous aspirerez probablement à de telles choses aussi.

Nouer une amitié peut être un acte qui change la vie, et nouer une amitié avec quelqu’un de différent de vous peut transformer votre vie. Le philosophe Alexander Nehamas soutient que lorsque nous entrons dans une amitié, nous nous abandonnons à cette relation, en partie parce que l’ami peut faire apparaître des parties de nous-mêmes qui n’existent pas encore.

Écrivant dans le magazine Comment, David Henreckson observe que lorsque vous vous aventurez dans une nouvelle amitié, vous pouvez finir par avoir de nouveaux intérêts, de nouvelles activités et même de nouveaux ennemis. C’est intimidant : « Si, au début d’une relation, nous savions toutes les façons dont une amitié particulièrement intime nous changerait, comment elle pourrait transfigurer certaines de nos valeurs fondamentales, nous serions excusés d’être un peu réticents à nous lancer. ”