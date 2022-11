Avis | En 2022, la réalité a un biais conservateur

Qu’est-ce que la réalité a apporté ? Pour un parti démocrate qui s’est convaincu qu’il y avait peu de limites à court terme sur la quantité de relance pouvant être injectée dans l’économie, il a provoqué la pire inflation depuis les années 1980.

À un parti démocrate qui a passé l’ère Trump à se convaincre que l’application des lois sur l’immigration est présumée immorale et qu’une amnistie de facto n’a pas de réels inconvénients, il a livré le taux de passages illégaux le plus élevé enregistré à la frontière sud.

Et à un parti démocrate dont la plate-forme de 2020 promettait de “mettre fin à l’ère de l’incarcération de masse et de réduire considérablement le nombre d’Américains détenus dans les prisons et les prisons tout en continuant à réduire les taux de criminalité”, il a entraîné une augmentation pluriannuelle des taux d’homicides qui est au moins effacée 20 ans de gain.

L’élément clé à souligner à propos de tous ces développements est qu’ils ne prouvent pas que les libéraux se trompent simplement sur le crime ou sur l’inflation, pas plus que les événements de 2003-2012 n’ont simplement prouvé que les conservateurs se trompaient sur le crime. politique étrangère » ou « tort sur les droits ».

Au contraire, les engagements idéologiques et partisans existent dans une relation dynamique avec la réalité. Vous pouvez faire les choses correctement pendant un certain temps, parfois longtemps, puis tout à coup vous passez un point de basculement et votre prescription commence à livrer les inconvénients dont vos rivaux vous ont avertis et dont vous vous êtes convaincu qu’ils n’existaient pas.