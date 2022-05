Avis | Elon Musk, Singe du Chaos

À la suite de la tragédie, dans ce qui est devenu l’appel de Christchurch, l’industrie technologique et les gouvernements du monde entier se sont engagés à éliminer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne. Le GIFCT a créé le protocole d’incident de contenu, qu’il active lorsqu’un événement de violence de masse s’est produit. Le processus implique de hacher le contenu associé et de collaborer pour s’assurer qu’il est supprimé le plus rapidement possible. Le GIFCT a activé le protocole d’incident de contenu le 14 mai après l’attaque de Buffalo.

Mais Internet regorge de personnes, dont certaines ont enfreint les boussoles morales, et le processus d’arrêt de la prolifération des contenus terroristes est donc contradictoire : ces personnes essaient de remettre le contenu en place et d’échapper à la détection. Dans ce cas particulier, bien que Twitch ait retiré le flux rapidement, les utilisateurs de 4chan ont collaboré pour l’archiver et le remettre en ligne. En outre, il y a eu une prolifération et une expansion de l’utilisation de plates-formes plus petites, qui peuvent avoir des approches sous-financées ou délibérément laxistes en matière de modération de contenu. Si vous deviez rechercher des vidéos liées à la tragédie de Buffalo, vous pourriez les trouver en quelques secondes sur certaines plateformes alternatives et petits sites Web. Google a supprimé le contenu du manifeste de Drive, mais il a été republié sur des services de niche. Les principales plates-formes jouent à Whac-a-Mole avec du contenu partagé à partir de ces petits hôtes.

Vous avez demandé ce qu’il fallait faire. Empêcher le partage de contenu est réactif. Nous devons être proactifs, en tant que société, pour empêcher que ces atrocités ne se produisent.

Quelles sont les menaces à venir qui vous inquiètent le plus ?

Nous avons une crise de confiance et une perte de confiance dans les institutions qui ne sont pas causées par les médias sociaux, même si l’environnement informationnel global y contribue. Il y a une boucle de rétroaction qui se produit ; la méfiance est continuellement renforcée, y compris par des affirmations fausses ou trompeuses de la part de médias et d’influenceurs hyperpartisans incités. Toute tentative d’étiqueter ou de déclasser même les messages les plus manifestement erronés ou les manipulateurs les plus commis et les plus récurrents est actuellement traitée comme de la censure. Qui devrait être l’arbitre de la vérité ? Qui surveille les veilleurs ? Nous sommes apparemment piégés dans une crise de légitimité à tous les niveaux de la société que personne n’a l’autorité morale de perturber.

Bien que nous ne soyons pas encore dans un monde virtuel, en quoi cela sera-t-il différent des défis actuels auxquels sont confrontées les entreprises de médias sociaux ?

Eh bien, tout d’abord, il semble que nous n’aurons pas les pieds dans la réalité virtuelle, car c’est trop compliqué à mettre en œuvre. Mais au-delà de cela, les défis spécifiques à la modération en temps réel sont les plus susceptibles de se poursuivre dans le monde virtuel. Les problèmes communs aux plates-formes vocales telles que Clubhouse ou les plates-formes de jeux sont probablement plus pertinents que ceux des plates-formes textuelles ou de publication. Donner aux utilisateurs des contrôles très granulaires qui peuvent les aider à mieux définir leurs propres limites et façonner les expériences sera beaucoup plus pertinent. Nick Clegg, chef des affaires mondiales de Meta, a récemment comparé le défi de modérer la réalité virtuelle à celui de décider d’intervenir ou non dans une dispute animée dans un bar. Nous serons donc dans un bar, sans jambes, établissant des normes au fur et à mesure.

Les luttes de la technologie frappent les emplois

Il y a quelques mois à peine, c’était un marché de vendeurs en matière de talents dans le domaine de la technologie, car les employés très recherchés faisaient preuve de force en exigeant des conditions de travail flexibles et de grosses augmentations de salaire et en recherchant et en décrochant autant d’investissements de démarrage que nécessaire. Maintenant, comme je l’ai écrit la semaine dernière, toutes ces portes se ferment avec un ralentissement simultané de l’économie, du marché boursier et du financement par capital-risque. Après un boom incroyable de 13 ans, viennent les inévitables gels des embauches et des salaires et même les licenciements.