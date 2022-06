Avis | Elon Musk et Twitter sont-ils piégés dans un mauvais mariage ?

Elon Musk a balayé Twitter en avril, lorsqu’il a lancé une offre pour acheter la société pour 44 milliards de dollars. Mais les débuts passionnés de cette acquisition se sont refroidis dans les semaines qui ont suivi, alors que Musk avait soulevé des inquiétudes quant au fonctionnement interne de l’entreprise, il a accepté d’acheter essentiellement à vue (il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable avant d’accepter d’acheter la plate-forme de médias sociaux ). Comme le dit le chroniqueur technique du New York Times, Kevin Roose, l’accord commence à ressembler à « un mariage arrangé qui tourne au vinaigre ». Musk a invoqué des préoccupations concernant le spam et les faux comptes sur le site, ainsi que des considérations de confidentialité. Et le milliardaire est allé jusqu’à tweeter que l’accord est « temporairement suspendu » avant de préciser qu’il est « toujours engagé dans l’acquisition ». Mais une rupture entre Musk et Twitter entraînerait un divorce difficile, coûteux et très public.

Dans cette conversation, Kara Swisher fait le point sur le mariage Twitter-Musk avec Roose et William Cohan, rédacteur économique pour Puck News. Ils rompent l’équilibre des pouvoirs entre Musk et Twitter et expliquent pourquoi Musk veut même l’entreprise. Et Cohan explique comment les calculs s’éclaircissent – après tout, même avec l’aide d’un pot-pourri d’investisseurs fortunés, dont le co-fondateur d’Oracle Larry Ellison et Prince Alwaleed bin Talal d’Arabie saoudite, on se demande encore comment Musk, la personne la plus riche du monde, trouvera les dizaines de milliards de dollars dont il a besoin pour conclure cet accord.\