Avis | Elon Musk et Jesse Powell de Kraken ne devraient pas prétendre être des défenseurs de la liberté d’expression

Et M. Powell n’est pas seul. Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que les employés de SpaceX avaient écrit une lettre demandant à leur directeur général, Elon Musk, s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, d’arrêter de tweeter et d’afficher généralement le comportement erratique qui cause le chaos au sein de l’entreprise – et qui dans toute autre industrie pourrait entraîner le retrait. “Il est essentiel”, ont écrit les auteurs, “d’indiquer clairement à nos équipes et à notre vivier de talents potentiels que son message ne reflète pas notre travail, notre mission ou nos valeurs”.

M. Musk a rapidement licencié plusieurs d’entre eux, affirmant que la lettre détournait l’entreprise de sa mission (ce qui est, bien sûr, exactement ce que la lettre prétend que M. Musk fait).

Les entreprises technologiques ne sont certainement pas les seules entreprises dont les dirigeants ont pris des positions politiques : les dirigeants de Hobby Lobby, Martin’s Famous Potato Rolls and Bread et Chick-fil-A se sont alignés sur la politique conservatrice, tandis que les dirigeants d’entreprises telles que Ben & Jerry’s sont résolument libéral. Ils ne sont pas non plus les premiers à plaider des guerres culturelles au sein de leurs propres entreprises, comme Disney et Starbucks le savent trop bien.

Mais la culture de la Silicon Valley accorde une grande confiance à l’idée que la technologie est intrinsèquement en train de changer le monde et que les objectifs de l’industrie sont nobles. Les cadres de haut niveau sont salués comme des innovateurs et des révolutionnaires dont la vision dépasse celle des mortels ordinaires – et ils développent souvent des suivis de personnes à l’intérieur et à l’extérieur de leur industrie qui les voient de cette façon.