Avis | Elon Musk devrait être tenu à son accord pour acheter Twitter

Certes, forcer M. Musk à acheter Twitter pourrait emmêler le tribunal dans le bourbier que M. Musk a créé. D’une part, ses banques pourraient également se retirer, à la fois pour renforcer sa position en matière de contentieux et pour donner à leur client ce qu’il veut. M. Musk pourrait également ignorer l’ordonnance du tribunal, soulevant des questions encore plus fondamentales quant à savoir si l’on peut compter sur les tribunaux pour faire appliquer la loi. Et ceux qui préféreraient, pour des raisons politiques, que M. Musk ne possède pas Twitter se demanderont pourquoi un tribunal de droit des sociétés a forcé ce résultat.

Ces considérations ne doivent pas être déterminantes. Si les banques de M. Musk renoncent à leurs engagements, elles devraient et seront probablement tenues responsables de cela. Si M. Musk, qui est le PDG de Tesla et Space X, également des sociétés du Delaware, ignore la volonté des tribunaux de l’État, il y aura également des conséquences pour cela. Et les entreprises ont depuis longtemps choisi les tribunaux du Delaware pour leurs différends précisément parce que des considérations politiques – comme qui préférerait contrôler Twitter et son influence démesurée – ne sont pas considérées comme influençant leurs jugements en droit des sociétés.

Le fait que M. Musk et Twitter soient peut-être mal assortis ne devrait pas faire hésiter le tribunal. Les parties sont toujours libres de négocier mutuellement une rupture après la décision du tribunal. La question est de savoir quel devrait être le point de départ de ces négociations. La réponse devrait être donnée par l’accord signé par M. Musk, et non par ses manœuvres après coup.

Le remède dans ce cas créera des attentes qui façonneront le marché des fusions pendant des décennies. Les plaideurs disent depuis longtemps que les mauvais faits font la mauvaise loi. Permettre à M. Musk de renoncer à l’accord qu’il a conclu ferait exactement cela. Au lieu de cela, à la lumière des preuves que le marché a applaudi de telles mesures dans le passé, le tribunal devrait ordonner à M. Musk d’exécuter le contrat qu’il a signé.

Yair Listokin est professeur et doyen adjoint à la faculté de droit de Yale. Jonathon Zytnick est professeur associé au Georgetown University Law Center.