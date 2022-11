Avis | Elon, le Mosh Pit appelé. Il veut le retour du “noyau dur”.

​Avez-vous déjà reçu un e-mail à minuit du patron avec une ligne d’objet inquiétante comme “une bifurcation sur la route” ? Certes, l’étiquette des e-mails d’aujourd’hui dit que nous ne sommes pas du tout censés recevoir des e-mails de minuit des patrons. Mais Elon Musk n’est pas un patron ordinaire, et on peut supposer qu’il n’a pas reçu le mémo sur le leadership empathique. Donc, fidèle à son habitude, en tant que directeur général de Twitter, après avoir licencié près de la moitié de son personnel, apporté un évier au travail et proclamé qu’il dormirait au bureau “jusqu’à ce que l’organisation soit réparée”, M. Musk a récemment publié ce retard -ultimatum nocturne à ses employés restants : à partir de ce moment, Twitter allait être “un noyau extrêmement dur”. Étaient-ils prêts à être des noyaux durs ? Ils pourraient sélectionner “oui” – ou opter pour trois mois d’indemnité de départ.

Pour M. Musk, “noyau dur” signifiait “de longues heures à haute intensité”, un lieu de travail où seules les “performances exceptionnelles” seraient acceptées et une culture dans laquelle les e-mails de minuit seraient très bien. Je parierais que plus de quelques bourreaux de travail, patrons ou autres, n’ont pas été entièrement découragés par la philosophie derrière cette déclaration, et pourtant cela a immédiatement évoqué des images de banquiers en sueur de Wall Street s’effondrant à leur bureau, des prodiges de la Silicon Valley dormant sous le leur et les cultures de bro-boss à haute intensité d’entreprises comme Uber et WeWork, avec leurs slogans d’accompagnement sur le fait de faire ce que vous aimez et de dormir quand vous êtes mort. C’est un état d’esprit prépandémique auquel, bien sûr, certains patrons peuvent aspirer, mais de nombreux autres employés sont déterminés à ne jamais revenir.

Mais M. Musk, avec son bilan antisyndical et son licenciement impitoyable de ceux qui ne sont pas d’accord avec lui, est comme un patron sous stéroïdes à ce sujet, et son adhésion au «noyau extrêmement dur» n’est pas seulement en décalage avec le humeur nationale; c’est révélateur d’un ancien modèle de leadership dont nous essayons de nous débarrasser. Les employés de Twitter semblaient en dire autant : quelque 1 200 d’entre eux, soit près de la moitié des effectifs restants de l’entreprise, ont choisi de ne pas signer son engagement « noyau dur », soulevant des questions quant à la survie de Twitter. M. Musk fait déjà face à au moins un procès pour «noyau dur» – déposé par des employés handicapés qui pensaient que la politique entraînerait une discrimination à leur encontre.

« Noyau dur » est peut-être un terme plus souvent associé à la pornographie graphique, aux mosh pits ou, lorsqu’il est utilisé comme nom, aux personnes résistantes au changement, mais c’est un favori linguistique de M. Musk. Il l’a utilisé pour faire référence à ses efforts SpaceX et au besoin des employés de travailler plus dur pour contrôler les coûts chez Tesla (une autre entreprise dans laquelle il a dormi sur le sol) et dans le cadre d’un effort de recrutement. pour les avocats d’affaires — euh, “combattants de rue hardcore.” Mais la plupart d’entre eux, bien sûr, étaient dans les jours durs de nos vies pré-Covid, à l’époque où «girlboss» était encore un compliment et l’idée que «personne n’a jamais changé le monde 40 heures par semaine» – un autre muscisme – a été (surtout) applaudi.