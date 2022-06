Avis | Elizabeth Warren et Tina Smith : Roe est parti mais le combat ne fait que commencer

La Cour suprême s’est prononcée : Roe est parti. Mais la Cour suprême n’a pas le dernier mot sur l’avortement. Le peuple américain aura le dernier mot par l’intermédiaire de ses représentants au Congrès et à la Maison Blanche.

Avec sa décision dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, une Cour suprême extrémiste a renversé près de 50 ans de précédent, supprimant le droit constitutionnel à l’avortement et décidant que le gouvernement – et non la personne enceinte – prendra la décision critique savoir s’il faut poursuivre une grossesse. Au moins neuf États ont déjà interdit l’avortement ; plus d’une douzaine d’autres pourraient bientôt emboîter le pas en restreignant sévèrement ou en interdisant carrément l’avortement, mettant en danger la vie, la santé et l’avenir des filles et des femmes.

Si nous paraissons fâchés et alarmés, c’est parce que nous le sommes. Cette décision est dévastatrice – et nous avons vu ce qui se passera ensuite. Nous vivions tous les deux dans une Amérique où l’avortement était illégal. Une nation dans laquelle les infections et autres complications ont détruit des vies. Une nation dans laquelle les grossesses non planifiées ont fait dérailler les carrières et les moyens de subsistance. Une nation dans laquelle certaines femmes se sont suicidées plutôt que de poursuivre des grossesses qu’elles ne pouvaient pas supporter.