Avis | Élargissement de l’OTAN, Compliments de M. Poutine

L’un des objectifs du président Vladimir Poutine lors de son invasion de l’Ukraine était de bouleverser l’équilibre des forces militaires en Europe. M. Poutine a atteint cet objectif, mais sûrement pas de la manière qu’il avait prévue.

Au lieu de renforcer la Russie et de repousser l’OTAN vers ses frontières de l’ère soviétique, M. Poutine fait maintenant face à une alliance plus unie qu’à tout autre moment depuis la désintégration de l’Union soviétique, plus déterminée à freiner le revanchisme russe et – avec deux grands pays d’Europe du Nord puissances, la Suède et la Finlande, en quête d’adhésion — plus redoutable comme adversaire. Au sommet de l’OTAN à Madrid cette semaine, la voie semble désormais libre pour que l’alliance s’étende et englobe ces deux nations.

Mais dans la hâte de contrer M. Poutine et de dissuader la Russie d’une telle agression, les États-Unis et leurs alliés ne doivent pas perdre de vue les choix fatidiques qu’ils s’apprêtent à faire. Ils devraient jeter un regard clair et sobre sur ce qu’ils veulent vraiment que soit leur alliance et sur ce qu’implique l’invitation de la Suède et de la Finlande. Le cœur de l’alliance, l’article 5, engage chaque membre à prendre la défense de n’importe quel membre.