Avis du tribunal de Delhi à la chanteuse Honey Singh après que sa femme ait déposé une affaire de violence domestique | Nouvelles des gens

New Delhi : Le tribunal de Tis Hazari à Delhi a adressé un avis au chanteur Yo Yo Honey Singh concernant une affaire déposée par sa femme Shalini Talwar en vertu de la loi sur la protection des femmes contre la violence domestique.

La magistrate métropolitaine en chef du tribunal de Tis Hazari, Tania Singh, a envoyé un avis à Honey Singh et a inscrit l’affaire pour une nouvelle audience le 28 août.

« Les intimés (Honey Singh et autres) ont également intimidé la demanderesse (épouse), lui ont causé une contrainte et une torture extrêmes. La demanderesse (femme) a subi une douleur et des blessures immenses de la part des intimés tout au long du mariage », lit-on dans la pétition.

« L’ensemble des événements tels qu’ils ont été déclarés montrent de toute évidence que les défendeurs se sont livrés à la cruauté physique, mentale, sexuelle, économique et ont immensément torturé la femme du demandeur. » Ça disait.

L’avocat Sandeep Kapur, associé principal Karanjawala & Company, ainsi que les avocats Apoorva Pandey & GG Kashyap, de Karanjawala & co. a comparu au nom du plaignant.

Le tribunal a également rendu des ordonnances provisoires en faveur de la plaignante, épouse du chanteur, interdisant à Honey Singh de disposer de ses biens communs et du Stridhan de sa femme.

La plaignante a allégué que la chanteuse l’avait maltraitée dans de nombreux incidents.

Elle a exhorté le tribunal à émettre une ordonnance de protection en vertu de l’article 18 de la loi PWDV de 2005 et à ordonner au chanteur de verser une indemnisation en vertu des dispositions de la loi PWDV de 2005 et de libérer le Stridhan et d’autres documents.

Elle a également demandé l’assistance des agents de protection et de la police pour l’exécution et l’exécution des ordonnances rendues en sa faveur et contre les intimés.