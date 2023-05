Avis du public requis sur les pistes cyclables de Kelowna

Visites libres, sondage en ligne et séance d’information disponibles pendant la semaine GoByBike

Avec le début de la semaine Go By Bike, la ville de Kelowna cherche à obtenir les commentaires du public sur la meilleure façon d’intégrer les pistes cyclables dans le réseau de la ville.

Il existe plusieurs façons de s’impliquer.

Semaine GoByBike – Stations de célébration :

30 mai, 7 h à 9 h – Okanagan Rail Trail à Spall/Clement;

1er juin, 16h-18h – Parc Ben Lee ;

2 juin, 16h-18h – Railside Brewing.

Séances sans rendez-vous :

12 juin, 10 h-12 h – Centre d’activités Parkinson;

13 juin, 15 h à 17 h – Parc du centenaire de Rutland;

21 juin, 16 h – 18 h – Échange de transit Mission Rec.

Les résidents peuvent aussi remplir un sondage rapide, participer à une séance d’information en ligne ou poser une question sur le site Web de la Ville de Kelowna.

Les commentaires aideront à éclairer l’avenir des projets de voies cyclables.

