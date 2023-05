Avis du public requis pour le plan directeur des parcs de West Kelowna

Des informations, des cartes interactives et des questionnaires sont disponibles sur le site Web de la ville de West Kelowna jusqu’au 23 juin. (Ville de West Kelowna)

La ville de West Kelowna sollicite les commentaires du public sur les parcs et les sentiers récréatifs de la communauté.

Les résidents peuvent avoir leur mot à dire sur la première phase du Plan directeur des parcs (PMP) et du Plan directeur des sentiers récréatifs (RTMP) concernant la façon d’investir dans les parcs et les réseaux de sentiers pour les cinq prochaines années et au-delà.

Des informations, des cartes interactives et des questionnaires sont disponibles sur le site Web de la ville de West Kelowna jusqu’au 23 juin.

Des trousses d’outils d’engagement sont également disponibles à l’hôtel de ville et la ville organisera une journée portes ouvertes le mardi 30 mai au West Kelowna Yacht Club de 15 h à 19 h.

Les projets de plans seront partagés avec la communauté à l’automne pour examen lors d’une deuxième ronde d’engagement.

@GaryBarnes109

[email protected]

