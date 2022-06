Avis | Du Big Short à la Big Scam

Qui est le suivant? Comme Hillary Allen l’a récemment écrit dans le Financial Times, TerraUSD a peut-être été exceptionnellement fragile, mais la vérité est qu’il est difficile de voir pourquoi les stablecoins en général devraient exister. « Les pièces stables commencent par une technologie de base alambiquée et inefficace afin d’éviter les intermédiaires » – c’est-à-dire les banques conventionnelles – « puis rajoutent des intermédiaires (souvent avec des conflits d’intérêts apparents) ».

Comme l’ont souligné un certain nombre d’analystes, les stablecoins peuvent sembler high-tech et futuristes, mais ce à quoi ils ressemblent le plus, ce sont les banques du XIXe siècle, en particulier les banques américaines à l’époque de la «banque libre» avant la guerre civile, lorsque le papier-monnaie était émis par institutions privées largement non réglementées. Beaucoup de ces banques ont fait faillite, dans certains cas à cause de la fraude, mais surtout à cause de mauvais investissements.

Maintenant, certains économistes modernes défendent l’ère de la banque libre. Sans surprise, les défenseurs de la banque libre, comme les passionnés de crypto, ont tendance à avoir un penchant libertaire ; les plus ardents défenseurs de la banque libre sont associés à des groupes de réflexion de droite qui ont également promu le déni environnemental et opposé des mesures contre le Covid-19. Pourtant, à l’époque de la banque libre, les monnaies privées circulaient effectivement et fonctionnaient comme des moyens d’échange.

On peut dire, cependant, que c’était parce qu’il n’y avait pas de meilleure alternative : les billets verts – des billets en dollars émis par le Trésor américain – n’existaient pas encore. Aujourd’hui, les billets verts et les dépôts bancaires assurés par le gouvernement existent, de sorte que les pièces stables ne jouent presque aucun rôle dans les transactions commerciales ordinaires. A quoi servent alors ces atouts ?

Vous pouvez poser la même question sur la crypto en général. J’ai participé à un certain nombre de réunions au cours desquelles des sceptiques demandent, aussi poliment que possible, ce que font les crypto-monnaies qui ne peuvent pas être faites plus facilement avec des moyens de paiement plus conventionnels. Ils demandent également pourquoi, si la cryptographie est l’avenir, Bitcoin – qui a été introduit en 2009 (!) – n’a pas encore trouvé d’utilisations réelles significatives. D’après mon expérience, les réponses sont toujours une salade de mots dépourvue d’exemples concrets.