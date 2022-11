Avis | Doug Mastriano et le potentiel des électeurs amish en Pennsylvanie

L’étrangeté de ces compagnons de lit tient moins à la plate-forme spécifique de M. Mastriano qu’au fait même de sa candidature ; le sien volonté, exprimée dans une prière à Dieu, de « saisir le pouvoir que nous avons donné par la Constitution et par vous » ; sa vantardise régulière de son service militaire; son enthousiasme pour le militariste et vengeur M. Trump ; et son scepticisme quant à la séparation de l’Église et de l’État. Ce serait banal si nous parlions du soutien parmi les électeurs évangéliques ordinaires. Mais pour les anabaptistes, c’est exactement la « marche dans les ténèbres » que nous avons autrefois fondamentalement évitée.

Et ce changement n’est pas propre à la Pennsylvanie ; La sensibilisation du GOP et l’augmentation de l’engagement politique ont été signalées dans les communautés amish du Michigan et en particulier de l’Ohio au cours des six dernières années. Ce n’est pas non plus propre aux républicains. La plus grande surprise de mes sept années dans une congrégation de l’Église mennonite des États-Unis a été la rapidité avec laquelle vivement beaucoup de mes coreligionnaires plongeaient dans l’action politique. Là-bas, la politique était typiquement pro-justice sociale, progressisme anti-Trump – très loin du républicanisme de guerre culturelle de M. Mastriano. Mais la ruée accélérée vers la politique était étonnamment similaire.

Cette politisation était limitée dans mon église locale, mais dans la dénomination plus large, l’engagement politique semblait être en augmentation inexorable. Lors d’une conférence confessionnelle en 2018, j’ai été surpris de voir à quel point le contenu était politique. Notre confession de foi se tournait vers Dieu pour la vraie justice, mais d’une session de conférence à l’autre, la justice semblait un espoir principalement politique, souvent lié, explicitement ou par implication claire, au vote contre M. Trump.

Je ne suis pas le seul à observer ce glissement chez les anabaptistes de gauche et de droite. Les mennonites américains ressentent la “séduction de l’engagement politique”, a noté le chercheur anabaptiste John Roth, déplorant que souvent leur “témoignage politique… s’aligne fondamentalement sur les divisions partisanes de la culture au sens large”. La discussion confessionnelle de Mennonite Church USA autour des élections de 2020 a simplement supposé la participation politique, et en 2020, les pasteurs mennonites de six dénominations ont abordé la polarisation politique croissante dans leurs églises.

Les agents politiques en ont également pris note et, dans certains cas, encouragent activement les incursions amish et mennonites plus profondément dans le territoire politique. Comme l’a rapporté le Washington Post en 2019, des militants républicains ont identifié les Amish et d’autres anabaptistes théologiquement conservateurs comme de nouveaux membres potentiels du parti, fondant même un projet appelé Amish PAC pour recruter des électeurs pour M. Trump. Le comité d’action politique, qui a encaissé environ 200 000 dollars pour les élections de 2020 et a déclaré avoir collecté environ 31 000 dollars pour ce cycle, a acheté des panneaux d’affichage et des publicités dans des périodiques locaux. Au départ, de nombreux Amish étaient réticents à l’idée de voter, mais “depuis 2016, chaque année, cela devient un peu plus facile”, a déclaré un responsable Amish PAC au Post. “Je pense que les comportements changent enfin.”

L’augmentation du nombre de nouvelles inscriptions sur les listes électorales dans la région de Lancaster, en Pennsylvanie, à forte concentration d’Amish, en 2020 suggère qu’il a raison, même si les chiffres restent modestes. En 2016, les chercheurs ont estimé qu’environ 1 000 Amish ont voté dans le comté sur environ 15 000 électeurs éligibles. Le potentiel, cependant, existe pour des différences significatives lors d’élections serrées. Et bien qu’il soit difficile d’obtenir un décompte précis des électeurs anabaptistes potentiels, ils se comptent facilement par dizaines de milliers dans quelques États clés.

Les données du Young Center for Anabaptist and Pietist Studies du Elizabethtown College placent la population amish de Pennsylvanie au nord de 84 000, avec 80 000 de plus dans l’Ohio, et ces chiffres laissent de côté les groupes mennonites plus traditionnels mais distincts. Ce sont les factions théologiquement conservatrices – les plus susceptibles de voter républicain – qui connaissent une croissance rapide : la population amish de Pennsylvanie a presque doublé au cours des deux dernières décennies. Pourtant, il reste relativement rare aujourd’hui que les Amish votent réellement.