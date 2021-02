Avis Doogee S88 Pro – Tests GSMArena.com

introduction

Doogee est connu pour ses téléphones robustes, et ceux-ci semblent être d’excellentes alternatives économiques à des appareils plus haut de gamme tels que les CAT. Doogee (prononcé du: dʒi: si vous vous le demandiez) vend des téléphones bien spécifiés, presque indestructibles à un prix avantageux, et si vous déposez le vôtre, par exemple, dans une fosse de lave, eh bien, vous ne vous en soucieriez pas beaucoup, vous en achèteriez juste un autre.

Et voici l’un de ces spécimens étrangement intéressants – le Doogee S88 Pro. Il fait partie de notre arriéré depuis un certain temps, mais nous sommes heureux d’avoir enfin pu l’examiner.

Tout comme de nombreux autres téléphones robustes, ce S88 Pro a un look de transformateur avec un corps robuste et beau en métal et en caoutchouc pour une résistance à l’eau et aux chutes IP69K, entre autres. Il dispose d’un écran 1080p décent, d’un matériel adéquat pour le travail, d’une configuration d’appareil photo moderne, mais ce qui est probablement la principale caractéristique de vente est l’énorme batterie de 10000 mAh. Wow!

Ainsi, le Doogee S88 Pro offre un écran LCD IPS de 6,3 « 1080p, il fonctionne sur la puce Helio P70 et contient une triple caméra à l’arrière avec un primaire de 21MP, un tireur ultra-large de 8MP et un capteur de profondeur de 8MP (qui doit être Il y a des touches personnalisées et d’urgence supplémentaires, vous obtenez également un lecteur d’empreintes digitales monté sur le cadre, tandis qu’à l’arrière, deux LED en forme d’œil complètent le voyant de notification avant.

Doogee S88 Pro en un coup d’œil:

Corps: 171,6 x 85,5 x 18,7 mm, 372 g; Verre Gorilla avant, dos en plastique / métal avec coins souples renforcés, cadre en aluminium; IP68 / IP69K résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), résistance aux chutes dans le béton jusqu’à 2,0 m, conforme à la norme MIL-STD-810G.

171,6 x 85,5 x 18,7 mm, 372 g; Verre Gorilla avant, dos en plastique / métal avec coins souples renforcés, cadre en aluminium; IP68 / IP69K résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), résistance aux chutes dans le béton jusqu’à 2,0 m, conforme à la norme MIL-STD-810G. Afficher: Écran LCD IPS 6,30 « , résolution 1080x2340px, format d’image 19,5: 9, 410ppi.

Écran LCD IPS 6,30 « , résolution 1080x2340px, format d’image 19,5: 9, 410ppi. Chipset: Mediatek MT6771T Helio P70 (12 nm): Octa-core (2×2,1 GHz Cortex-A73 et 6×2,0 GHz Cortex-A53); GPU MP3 Mali-G72.

Mediatek MT6771T Helio P70 (12 nm): Octa-core (2×2,1 GHz Cortex-A73 et 6×2,0 GHz Cortex-A53); GPU MP3 Mali-G72. Mémoire: 128 Go, 6 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go, 6 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 10.

Android 10. Caméra arrière: Large (principal) : 21 MP, f / 2,2, 1 / 2,4 « , 1,12 um, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 130˚, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; Profondeur : 8 MP, f / 2.2.

: 21 MP, f / 2,2, 1 / 2,4 « , 1,12 um, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 130˚, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; : 8 MP, f / 2.2. Caméra frontale: 16 MP, f / 2.2.

16 MP, f / 2.2. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30 ips; Caméra frontale : 720p à 30 ips.

: 1080p à 30 ips; : 720p à 30 ips. Batterie: 10 000 mAh; Charge rapide 24W. Chargement sans fil 10W. Recharge sans fil inversée 5W.

10 000 mAh; Charge rapide 24W. Chargement sans fil 10W. Recharge sans fil inversée 5W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Radio FM, NFC, yeux LED de notification de type Iron Man à l’arrière.

Déballage du Doogee S88 Pro

Le Doogee S88 Pro est emballé dans une grande boîte en papier, mais c’est un gros téléphone, n’est-ce pas? Quoi qu’il en soit, à l’intérieur, vous trouverez un chargeur 24 W, un câble USB-C, un adaptateur 3,5 mm vers USB-C et une petite élingue.

Le S88 Pro est également livré avec un protecteur d’écran fin, que vous pouvez facilement appliquer vous-même. Eh bien, c’est censé être facile même si nous nous sommes un peu trompés avec le nôtre.

Nous nous attendions à un verre trempé – comme celui qu’Ulefone est livré avec ses téléphones Armor – mais Doogee est juste un film plastique plutôt mince bien que le fabricant prétende qu’il est antidéflagrant. Droit…