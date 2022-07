Avis | Donnez à Duke Ellington le prix Pulitzer 1965

La liste des compositeurs récompensés par des Pulitzers pour la musique dans les années 1960 est intéressant : Elliott Carter, Walter Piston, Robert Ward, Samuel Barber, Leslie Bassett, Leon Kirchner, George Crumb et Karel Husa. Je parierais que Carter et Barber seraient familiers à beaucoup. Peut-être Piston et Crumb, aussi, pour les amateurs de musique classique. Mais ici en 2022, dans quelle mesure cela semble-t-il raisonnable qu’Ellington se soit vu refuser l’adhésion à ce panthéon à ce moment-là ? Il n’est pas nécessaire d’être particulièrement engagé dans la quête de notre temps pour « faire le point » pour conclure que quelque chose n’allait pas.

Ces lauréats sont tous blancs, et il me semble peu probable que le racisme ne fasse pas partie des raisons pour lesquelles le conseil d’administration de Pulitzer n’a pas tenu compte de la décision du jury dans l’affaire Ellington. Quelque chose soufflait dans le vent – comme l’a rapporté Theodore Strongin pour le Times en 1965, deux membres du jury de trois personnes ont démissionné “pour protester contre le fait que le conseil consultatif de Pulitzer a ignoré la recommandation unanime du jury”. Ellington a été diplomate, disant que “le destin est gentil avec moi” parce qu’il “ne veut pas que je sois trop célèbre trop jeune”.

Il me semble qu’une partie du problème, du moins à l’époque, est que dans les évaluations du mérite musical, nous traitons souvent dans des langues différentes. Prenez “Innervisions” de Stevie Wonder. Est-ce moins d’art que, disons, la « Pathétique » de Tchaïkovski ?

Lorsque le deuxième mouvement de Tchaïkovski passe à sa section centrale froide et d’une beauté effrayante – je me souviens l’avoir travaillé laborieusement au piano après l’avoir entendu pour la première fois à l’adolescence parce que je voulais juste le toucher – nous nous souvenons pourquoi nous sommes en vie. Lorsque “Living for the City” de Wonder s’ouvre avec son groove profond, lent et funky et progresse dans, eh bien, tout ce qui se passe dans cette chanson, nous pensons : “Qu’est-ce que est cette?” “Qui a fait cette?” Les deux œuvres sont brillantes. Il faut prêter attention aux deux, de la même manière qu’il aurait dû l’être dans les années 60 à Carter, Barber – et Ellington.

Le rappeur Kendrick Lamar, un homme noir travaillant dans un genre noir, a remporté le Pulitzer musical 2018 pour “DAMN”. Le site Web Pulitzer décrit cet album comme “une collection de chansons virtuoses unifiées par son authenticité vernaculaire et son dynamisme rythmique qui offre des vignettes touchantes capturant la complexité de la vie afro-américaine moderne”. Une sensibilité bien exprimée, mais pour Ellington, peut-être, trop tard.

Alors réparons ça. En 1999, les prix Pulitzer ont décerné à Ellington une mention spéciale, “décernée à titre posthume, commémorant l’année du centenaire de sa naissance, en reconnaissance de son génie musical, qui évoquait esthétiquement les principes de la démocratie par le biais du jazz et apportait ainsi une contribution indélébile à l’art et à la culture. OK, mais c’était trop tard. Le camouflet était si flagrant qu’il doit être annulé plus directement. Le prix décerné en 1999 était un beau geste, mais c’était une décision sûre à ce moment-là, alors que le public et les courtiers du pouvoir culturel blanc avaient depuis longtemps compris et reconnu la gloire du travail d’Ellington.