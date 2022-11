Avis | Donald Trump : le mystique de Mar-a-Lago

Un autre souvenir: Une fois, à la frontière de deux pays d’Afrique, en sortant pour me dégourdir les jambes, j’ai vu quelque chose que je considère encore chaque fois que je pense au pouvoir d’un chapeau MAGA et à l’emprise psychique que Donald Trump a sur ses acolytes et ses adversaires . Au bord d’un marché se trouvait une petite table vendant ce qui semblait être des sachets talismaniques et des remèdes. J’ai demandé à mon ami à quoi ils servaient et il m’a dit de rester à l’écart. Chrétien avoué, il renifla l’air avec ressentiment et expliqua qu’il s’agissait de choses occultes pour se protéger des mauvais esprits. “Tu n’as pas besoin de ça.”

J’étais d’accord avec lui. Mais quand il ne regardait pas, je me suis dirigé vers la table et j’ai étudié les sachets et la petite foule de gens qui, dans leur stockage – leur croyance avide apparente dans leurs achats pour les récupérer, les responsabiliser ou faire ce que la vie avait fait leur tort – me rappellerait plus tard les Virginie-Occidentales faisant la queue, désespérés d’acheter leurs looks MAGA, des vêtements destinés à projeter la permanence et la force, quelques jours avant que leur monde MAGA ne s’effondre.

Hegel, Marx et Freud s’opposeraient très probablement à ce que je m’apprête à suggérer, mais le seul mot qui me vient à l’esprit chaque fois qu’on me demande de considérer le chapeau et la troisième campagne présidentielle de M. Trump, c’est « fétiche ». ” Hegel dans les années 1820 a avancé un mensonge facilement réfuté : que les « Africains » vénèrent « la première chose qui se présente sur leur chemin », que ce soit « un animal, un arbre, une pierre ou une figure en bois ». “Si la pluie est suspendue”, écrit-il, “s’il y a un manque dans les récoltes, ils lient et battent ou détruisent le fétiche et ainsi s’en débarrassent, en en faisant un autre immédiatement, et le retenant ainsi en leur propre pouvoir.” Un objet fétiche, tel qu’identifié par ces Européens biaisés qui luttaient pour définir des cosmologies qu’ils ne pouvaient pas comprendre, était un objet africain imprégné de croyance spirituelle. Mais comme J. Lorand Matory, éminent professeur d’anthropologie culturelle à l’Université Duke, l’a reconnu dans son brillant renversement du concept de fétiche, “The Fetish Revisited”, leur affirmation selon laquelle cette relation irrationnelle avec de “faux” dieux était en fait spécifique aux Africains. exposé les limites de ces penseurs européens. “Fetish” est un terme polarisant, sa valeur souvent animée par des rivales sociétés et attentes personnelles. Et l’Occident a aussi depuis longtemps son propre type de, comme l’a dit M. Matory, “des réifications tout aussi utiles mais faites par l’homme”.

Le 45e président, pour ceux qui l’abhorrent et ceux qui l’adorent, n’est pas qu’un objet bien utilisé. C’est un objet fétiche. S’il possède une forme quelconque de brillance, il est un brillant synthétiseur de bas moments américains; sa présence rejoue à la fois la méfiance raciale des années 1980 et de « Birth of a Nation ». Il est une brillante manifestation de ce à quoi un homme pauvre et en colère espère qu’un homme riche et en colère ressemblera; il démontre brillamment ce qu’un perdant aigri espère gagner sera – vengeur et délicieux. Une figure fétiche est illogique pour ceux de l’extérieur, mais elle est parfaitement logique pour ceux qui la vénèrent.

Les menaces et les incendies de droite que M. Trump a déclenchés échappent désormais à son contrôle et, pire, sont presque prêts à le consommer pour être une distraction sans tact. Il indigne les conservateurs traditionnels parce que son comportement blitzkriegs conventionne et ne cache rien. Son refus d’agir comme une personne raisonnable et de respecter les règles fait reculer les rideaux sur les poteaux graissés soutenant tant de structures américaines qui empêchent et découragent l’équité et le progrès. Il est impétueux et indiscret. Il est des ennuis inutiles. Si vous le considérez comme un objet symbolique, vous comprenez qu’un objet survit souvent à son utilité et est régulièrement jeté lorsque de nouvelles idoles plus puissantes apparaissent.