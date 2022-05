Avis | Donald Trump et la romance du changement de régime

L’école de Jaffa offrait une interprétation de l’histoire américaine qui pourrait être décrite comme Inception, Consummation and Corruption. Son grand consommateur était Lincoln, qui a restauré la promesse de la fondation en établissant pleinement l’absolutisme « tous les hommes sont créés égaux » de la déclaration d’indépendance. Ses méchants étaient John C. Calhoun et les progressistes du début du XXe siècle, le premier pour avoir défendu l’esclavage et l’inégalité, le second pour avoir remplacé une république constitutionnelle par un État administratif bureaucratisé, et tous deux pour avoir fait preuve d’un relativisme philosophique et moral que Jaffa méprisait ( et que, à mesure que ses querelles intellectuelles se multipliaient, il prétendait aussi discerner chez nombre de ses collègues conservateurs).

Mais une chose que vous avez remarquée en traînant avec les gens de Claremont, c’est que même s’ils étaient évidemment intéressés par le bien et le mal de chaque changement de régime américain, de la fondation originale (grande) à la refondation lincolnienne (encore mieux) à la re- fondateurs de Woodrow Wilson (leur grand méchant, le sympathisant de la “cause perdue” devenu technocrate arrogant) et de Franklin Roosevelt, ils étaient aussi très intéressés par l’idée de se fonder, lorsque les moments de crise font sortir de nouveaux ordres des anciens.

À un moment donné, comme pause dans la lecture des textes de l’époque fondatrice, nous avons eu droit à une projection de “L’homme qui tua Liberty Valance”, le grand western de John Ford dont le thème est la transition du Far West vers la modernité politique, passant de la règle de l’arme (incarnée par Tom Doniphon de John Wayne) à la règle du droit (incarnée par Ransom Stoddard de Jimmy Stewart).

Dans le film, la transition ne peut se faire sans une dose de chaos, un mélange de violence et de tromperie. Le hors-la-loi de Lee Marvin, Valance, défie le pacifique avocat Stoddard en duel ; Doniphon sauve l’avocat en tirant sur le hors-la-loi dans l’ombre – puis le meurtre est attribué à tort au personnage de Stewart, qui en est adulé et devient un grand homme d’État du Nouvel Ouest tandis que le cow-boy et son code de justicier reculent.

L’implication pas si subtile de la lecture de Claremont de l’histoire américaine est que ce genre de transition difficile ne se produit pas une fois pour toutes ; au contraire, cela se produit périodiquement dans la vie de toute nation ou société. Chaque fois qu’un changement ou une crise submerge un ordre politique, une version de (dans notre cas) la république américaine, vous obtenez une période d’instabilité et de politique de puissance brutale, jusqu’à ce que la nouvelle ère ou la nouvelle colonie soit forgée.

Mais cela ne se produit pas sans des moments comme Doniphon tirant sur Valance – ou Lincoln suspendant l’habeas corpus, disons, ou Roosevelt menaçant d’emballer la Cour suprême – lorsque les normes et les subtilités doivent être suspendues pour le nouveau système qui attend de naître .

Lorsque j’essaie de comprendre ce qu’Eastman s’imaginait faire en servant Donald Trump jusqu’à la crise constitutionnelle, c’est là que se tournent mes spéculations. Je ne pense pas que ce soit l’implication nécessaire de la pensée de Claremont ; en effet, vous pouvez trouver dans le dernier numéro de The Claremont Review of Books un essai de William Voegeli critiquant les conservateurs qui semblent «enthousiasmés par le chaos» et trop désireux de refonder plutôt que de conserver. Mais je pense que c’est un endroit compréhensible pour la lecture de Claremont de l’histoire américaine à un moment où la république américaine semble sclérosée, dans l’impasse, bloquée et ayant besoin d’une sorte de renouvellement visible.