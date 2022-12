Avis | Donald Trump est maintenant à jamais déshonoré

Il n’avait pas essayé de renverser l’élection de Grant. Il n’avait pas empêché le transfert pacifique du pouvoir. (Mais comme M. Trump, il a refusé d’assister à l’investiture de son successeur.) Il avait abusé du pouvoir, usurpant la fonction du Congrès, qui a le droit de déterminer les qualifications de ses propres membres – d’autant plus critiques après une guerre civile dans laquelle 11 États avaient été en rébellion.

Quant à l’incitation ou à l’aide à une insurrection, c’était discutable. Bien qu’un unioniste convaincu, en 1866, Johnson était resté silencieux pendant le massacre de la Nouvelle-Orléans qui avait empêché une convention d’État d’amender sa Constitution pour donner le droit de vote aux hommes noirs. La foule comprenait des membres du département de police de la Nouvelle-Orléans, qui était en grande partie composé d’anciens rebelles. Ils étaient soutenus par le maire, un sympathisant confédéré, qui avait été emprisonné pendant la guerre comme traître et élu avant même d’être gracié.

Une enquête du Congrès de 1867 sur cette tragédie a rapporté que plus de 35 personnes, dont la grande majorité étaient des Noirs, étaient mortes et environ 145 personnes avaient été blessées. Il a également constaté que le massacre n’aurait jamais eu lieu sans l’approbation tacite de Johnson. L’abolitionniste Wendell Phillips a prédit que “ce que la Nouvelle-Orléans est aujourd’hui, Washington le sera” – “dirigé par le président et sa foule”.

En 1868, lorsqu’il fut finalement mis en accusation, le 10e article de mise en accusation accusa Johnson de ridiculiser le Congrès et de mettre de côté son autorité, et le 11e article impliquait son obstruction à ses lois. Au cours du procès de destitution, lorsque le représentant John Bingham de l’Ohio a plaidé pour la condamnation du président, il a rappelé aux sénateurs que « personne n’est au-dessus de la loi ; qu’aucun homme ne vit pour lui seul, “mais chacun pour tous”. “Les larmes aux yeux, il a conclu que” la position, si élevée soit-elle, le clientélisme, si puissant qu’il soit, ne peuvent être autorisés à abriter le crime au péril de la République “.

Mais puisque le Sénat n’a pas condamné Andrew Johnson, il n’y avait aucun moyen de le disqualifier d’exercer ses fonctions. Il a peut-être abusé du pouvoir, ridiculisé le Congrès, s’est arrogé une forme de reconstruction qui consacre la suprématie blanche, mais l’accusation criminelle défendable (violation de la loi sur le mandat) n’a pas tenu – et même si c’était le cas, c’était un tribunal de destitution, pas une cour de justice, qui l’avait inculpé.