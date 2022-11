Avis | Donald Trump est-il inéligible à la présidence ?

En même temps, je suis déchiré par l’utilisation de cet outil spécifique. La section 3 est une médecine extraordinairement forte. Comme une mise en accusation suivie d’une condamnation, elle prive les électeurs du libre choix de ceux qui cherchent à les représenter. Ce n’est pas ainsi que la démocratie est conçue pour fonctionner.

Et pourtant il est vrai, comme certains conservateurs ne se lassent pas de le rappeler, que la démocratie aux Etats-Unis n’est pas absolue. De multiples contrôles sont intégrés à notre système qui interfèrent avec l’expression de la règle de la majorité directe : le Sénat, la Cour suprême et le Collège électoral, par exemple. La clause de disqualification du 14e amendement est un autre exemple – dans ce cas, un mécanisme pacifique et transparent pour neutraliser une menace existentielle pour la République.

Il n’est pas non plus antidémocratique d’imposer des conditions d’éligibilité à des fonctions publiques. Par exemple, l’article II de la Constitution interdit la présidence à toute personne de moins de 35 ans. Si nous avons décidé qu’un homme de 34 ans n’est, par définition, pas suffisamment mûr ou fiable pour détenir un pouvoir aussi immense, alors nous pouvons sûrement en décident de même à propos d’un homme de 76 ans qui a incité à une insurrection pour tenter de conserver ce pouvoir.

Alors, la section 3 pourrait-elle vraiment être utilisée pour empêcher M. Trump de se présenter ou de redevenir président ? D’un point de vue juridique, cela semble hors de doute. L’attaque du Capitole était une insurrection selon toute définition significative – une tentative concertée et violente d’empêcher le Congrès d’accomplir son travail constitutionnellement mandaté de compter les votes électoraux. Il s’est engagé dans cette insurrection, même s’il ne s’est pas physiquement joint à la foule comme il l’avait promis. Comme l’ont déclaré les principaux démocrates et républicains du Congrès pendant et après son procès pour destitution, l’ancien président était pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué les événements du 6 janvier. Les preuves accablantes recueillies et présentées par le comité du 6 janvier de la Chambre n’ont fait que clarifier l’ampleur du complot de M. Trump et de ses associés pour annuler l’élection – et comment ses actions et son incapacité à agir ont conduit directement à l’assaut et lui ont permis de se poursuivre aussi longtemps qu’il l’a fait. Selon les mots de la représentante Liz Cheney, vice-présidente du comité, M. Trump “a convoqué la foule, a rassemblé la foule et a allumé la flamme de cette attaque”.

Quelques juristes ont fait valoir que la section 3 ne s’applique pas à la présidence parce qu’elle n’énumère pas explicitement ce poste. Il est difficile de concilier cette affirmation avec l’objectif fondamental de la disposition, qui est d’empêcher les insurgés de participer au gouvernement américain. Il serait bizarre à l’extrême que le comportement insurrectionnel de M. Griffin puisse le disqualifier de servir en tant que commissaire de comté, mais pas de servir en tant que président.

Ce ne sont pas les questions juridiques qui me font réfléchir, cependant; ce sont les politiques.

La première est la question de savoir comment les républicains réagiraient à la disqualification de M. Trump. Une fraction alarmante du parti refuse d’accepter la légitimité d’une élection que son candidat n’a pas remportée. Imaginez la réaction si leur porte-drapeau était complètement écarté du scrutin. Ils tonneraient sur une «élection truquée» – et contrairement à toutes les fois où M. Trump a invoqué cette phrase sans fondement, cela comporterait une mesure de vérité. Combinez cela avec la rhétorique de plus en plus violente des personnalités des médias et des politiciens de droite, y compris les meilleurs républicains, et vous avez la recette de quelque chose de bien pire que le 6 janvier. D’un autre côté, si l’indignation partisane était un obstacle à l’invocation de la loi , de nombreuses lois seraient lettres mortes.

Le problème le plus sérieux avec la section 3 est qu’il est facile de voir comment elle pourrait se transformer en une caricature de ce qu’elle essaie d’empêcher. Éloigner des candidats spécifiques du scrutin est un geste classique des autocrates, de Nicolas Maduro au Venezuela à Alexandre Loukachenko en Biélorussie en passant par Vladimir Poutine. Cela envoie le message qu’on ne peut pas faire confiance aux électeurs pour choisir judicieusement leurs dirigeants – voire pas du tout. Et n’avons-nous pas vu des Américains à travers le pays utiliser leur pouvoir de vote pour répudier le grand mensonge de M. Trump et rejeter les négationnistes les plus dangereux ? Ne devrions-nous pas laisser les élections suivre leur cours et donner au peuple la possibilité de (re) rejeter M. Trump dans les urnes ?