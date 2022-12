Avis | Donald Trump est faible. Et puissant. Maintenant quoi?

“Les gens qui étaient du côté fou, ils ont en quelque sorte été renvoyés à la frontière”, a déclaré Tony Evers, gouverneur démocrate du Wisconsin, à Semafor cette semaine. “Si vous niez la dernière élection ou n’importe quelle élection, je pense que ce ballon a été éclaté.” Même ainsi, ce n’est pas un grand cadeau pour le pays dans son ensemble que des candidats se soient présentés pendant deux ans parce qu’ils étaient soupçonnés de pratiques électorales normales ou de théories du complot avancées, que les gens ont entendues et intériorisées – un résultat plus intangible avec des effets plus difficiles à mesurer.

Depuis l’annonce de la candidature de M. Trump à la présidence, comme vous l’avez également entendu, il a demandé à plusieurs reprises que les élections de 2020 soient refaites, affirmant même carrément qu’il pourrait y avoir une “résiliation” de la Constitution. Deux nuits avant Thanksgiving, il a dîné avec un suprémaciste blanc et Kanye West, qui n’arrête pas de dire des choses antisémites. Ces événements peuvent aussi être vus à travers cette double dynamique de faiblesse et d’influence. Dans le sens politique le plus élémentaire des courses de chevaux, les actions de M. Trump l’ont presque certainement blessé ; plus de républicains l’ont critiqué, et nous avons plusieurs cycles électoraux de résultats suggérant que les gens rejettent ses choix. Cela le fragilise. Mais il a toujours de l’influence, et à travers ce dîner, par exemple, beaucoup, beaucoup de gens ont entendu parler d’un raciste extrême dont ils n’avaient probablement jamais entendu parler auparavant.

En 2022, même lorsque M. Trump semble s’effacer politiquement, personne n’a définitivement résolu la question de savoir comment traiter avec lui – quand intervenir et quand ignorer, comment mesurer une action par rapport à une autre. La question centrale découle d’une compréhension que la plupart des gens dans ce pays semblent partager, quoi qu’ils pensent de lui : M. Trump ne sera pas empêché de vouloir des choses sans cesse. Et il ne se limitera pas à la manière dont un président ou une personne publique est censé se comporter, à la poursuite de cet éventail infini de désirs et de besoins.

Face à cette incontrôlabilité, les gens tombent dans une dynamique émotionnelle complexe de la façon de réagir à M. Trump – se soucier ou ne pas se soucier, comment démontrer de la sollicitude, l’ignorer ou ceci ou cela, ne jamais l’ignorer, jusqu’où aller, quand partir, quand rester, quand le silence de quelqu’un d’autre devient inacceptable. Comment une personne est-elle censée être ? Que peut faire une personne seule ? Quels sont nos devoirs et obligations ? Ces questions animent des siècles de littérature et de philosophie, mais le mélange chimique d’émotion et de pouvoir de M. Trump en fait une préoccupation horaire. Il ne changera pas ; tu peux. C’est une texture épuisante de la vie américaine à cette époque, même maintenant.

Il est presque difficile de se rappeler à quoi ressemblait la première campagne, bien qu’elle aussi ait commencé avec une main faible. M. Trump a vaincu un champ éclaté avec, au départ, de simples pluralités de votes. Et vous découvriez constamment à quel point les institutions américaines étaient faibles : la faible conviction politique des politiciens républicains, l’incapacité des différentes institutions à faire quoi que ce soit à propos de la candidature de M. Trump, les véritables motivations des informations par câble, la façon dont les gens du jeu devaient accepter , par exemple, une attaque contre des Mexicains ou des parents Gold Star. Pratiquement du jour au lendemain, les groupes républicains et conservateurs sont passés de l’opposition à M. Trump à la réalité de sa candidature pour le soutenir énergiquement. Cette dynamique générale s’est répétée encore et encore pendant des années.