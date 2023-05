Avis d’impôt foncier par la poste pour les résidents de West Kelowna

Le conseil a adopté à l’unanimité le budget 2023 et le plan financier quinquennal, qui prévoyaient une augmentation de 5 % des taxes municipales. (photo d’archive de la presse noire)

Les propriétaires fonciers de West Kelowna recevront leurs avis d’imposition à partir de cette semaine (29 mai).

Ceux qui se sont inscrits à la facturation électronique ont reçu leurs avis par courriel.

La ville de West Kelowna encourage les propriétaires fonciers à payer leurs impôts et à réclamer des subventions aux propriétaires de maison (HOG) par l’intermédiaire de la province avant 16 h 30 le mardi 4 juillet pour éviter la pénalité de retard de 10 %.

Les propriétaires fonciers doivent réclamer séparément la province HOG avant la date limite.

Les taxes peuvent être payées par l’intermédiaire d’une banque, en ligne et en personne. La Ville rappelle aux citoyens que le lundi 3 juillet est le jour férié de la fête du Canada et que les bureaux municipaux seront fermés.

