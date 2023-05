Avis d’imposition en route vers les propriétaires de Kelowna

Les propriétaires de Kelowna peuvent s’attendre à recevoir bientôt leurs avis d’imposition 2023 par la poste.

Les personnes inscrites à un compte immobilier municipal ont déjà reçu leurs avis par courriel.

L’avis de cette année comprend une augmentation de taxes de 3,78 %, ce qui se traduit par un montant supplémentaire de 7,20 $ par mois, pour la portion de la ville sur une facture moyenne de taxes foncières résidentielles.

Les paiements doivent être physiquement reçus par la ville ou traités électroniquement par des institutions financières tierces au plus tard le mardi 4 juillet pour éviter une pénalité de retard de 10% prévue par la loi.

Les banques et les sociétés de cartes de crédit peuvent prendre jusqu’à trois jours ouvrables pour traiter les paiements. Le lundi 3 juillet étant un jour férié, la Ville recommande d’effectuer les paiements tôt.

La ville accepte également les paiements par carte de crédit et des frais de transaction de 2,3 % seront appliqués au paiement.

Les propriétaires admissibles sont responsables de présenter une demande annuelle pour la subvention provinciale aux propriétaires de maison (HOG) avant la date limite du 4 juillet, car il s’agit d’une forme de paiement.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web du gouvernement provincial.

@GaryBarnes109

[email protected]

KelownaTaxes foncières