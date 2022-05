Avis | Devrions-nous être obligés de voir exactement ce qu’un AR-15 fait à un enfant de 10 ans ?

Il existe de nombreux exemples de photographies qui ont donné un coup de pouce à l’histoire – parfois même un coup de pouce vigoureux. Pensez aux photographies du massacre de My Lai, aux photos de torture d’Abu Ghraib prises par les troupes américaines et à la vidéo téléphonique de Darnella Frazier sur le meurtre de George Floyd. Mais tout comme la photographie de Till n’a pas mis fin à Jim Crow, les images de My Lai n’ont pas mis fin à la guerre du Vietnam (ni les articles de presse sur les atrocités), les photographies d’Abu Ghraib n’ont pas mis fin à la guerre en Irak (ni même ont conduit à poursuites de haut niveau), et la vidéo de Floyd n’a pas mis fin à la brutalité policière. Ces photographies ont soutenu, encouragé et renforcé les perceptions publiques, les mouvements politiques et les débats publics qui étaient déjà en cours. Mais aucun n’a abouti au genre de changement immédiat que leurs partisans espéraient. En matière d’images, il y a peu de moments damascènes, c’est pourquoi la plupart des photojournalistes sont modestes, voire pessimistes quant à l’influence de leur travail.

Et les téléspectateurs qui se tournent vers les photographies pour provoquer un changement politique doivent faire attention à ce qu’ils souhaitent : formuler des décisions politiques sur la base d’images peut être perfide. Les photographies de Somaliens squelettiques mourant de faim – celles de James Nachtwey sont particulièrement brutales – ont été l’une des principales inspirations de l’intervention des États-Unis et des Nations Unies en Somalie à la fin de 1992 ; moins d’un an plus tard, l’horrible photographie de Paul Watson d’une foule joyeuse traînant le cadavre nu d’un soldat américain a contribué à notre retraite précipitée. (La débâcle somalienne a été l’une des principales raisons du refus de l’administration Clinton de répondre au génocide rwandais l’année suivante.)

En 2004, la photographie de Khalid Mohammed montrant des Irakiens à Fallujah célébrant sous les corps brûlés et mutilés d’entrepreneurs américains suspendus à un pont a produit ce que l’on pourrait appeler l’effet anti-Somalien : plutôt que de forcer un retrait américain, comme certains dans la foule l’avaient apparemment espéré, l’image a encouragé un président embarrassé George W. Bush à ordonner l’invasion marine de la ville et à intensifier la guerre. La bataille qui en résulta fut l’une des plus longues et des plus meurtrières du conflit. Dans la foulée, un journal a décrit Falluja comme une « ville de fantômes ».

Les conflits politiques les plus épineux sont les plus résistants aux interventions photographiques, comme le montre la guerre civile syrienne, qui en est à sa onzième année. Les photographies diffusées à l’échelle internationale de Nilufer Demir du petit Aylan Kurdi, un réfugié syrien noyé qui s’est échoué sur les rives d’une plage turque, ont suscité de ferventes réactions d’indignation et des promesses d’action en 2015. Mais l’indignation s’est avérée plus facile que l’action, et le sort des réfugiés syriens est resté à peu près le même.

Et on pourrait bien se demander pourquoi les soi-disant images de César – un trésor de 55 000 photographies représentant des Syriens torturés à mort dans les prisons du président Bachar al-Assad – n’ont eu aucun effet politique. Les photographies, sorties clandestinement de Syrie en 2013 et représentant des victimes de crevaisons oculaires, d’étranglement et de famine, ont été montrées au Congrès américain, aux Nations Unies et au secrétaire d’État de l’époque, John Kerry, ainsi qu’à d’autres Leaders mondiaux. Geoffrey Nice, un procureur chargé des crimes de guerre, les a décrits comme s’apparentant à “l’obtention des clés des archives nazies”. Cependant, comme l’a rapporté ce journal, “les photos syriennes suscitent l’indignation, mais pas l’action”.

Dans le cas d’Uvalde, tout cela reste, pour l’essentiel, théorique. Il est hautement improbable que les parents endeuillés consentent un jour à la publication d’images de leurs enfants et tout aussi difficile d’imaginer que les images ne circuleraient pas sur des sites qui déshonoreraient, voire souilleraient, les victimes. Les images d’enfants morts, après tout, sont différentes de toutes les autres. Les enfants représentent à la fois l’innocence et la promesse – représentent, en fait, notre foi en l’avenir. Les voir violés suscite des réactions instinctives de pitié, de colère, de chagrin et de honte. La question, cependant, est de savoir ce que nous faisons de ce vortex d’émotions une fois qu’il s’est déclenché.

Malgré les dangers très réels d’exploitation et d’abus que représenterait la divulgation des photographies d’Uvalde, j’aimerais moi-même que les politiciens les voient : regarder – vraiment regarder – le visage brisé de ce qui était auparavant un enfant et contempler ensuite la terreur éberluée de ses derniers instants sur terre. Mais cela ne signifierait pas que le gabarit est en place. Ce sont les gens, et non les photographies, qui créent le changement politique, qui est lent, difficile et imprévisible. Ne demandez pas aux images de penser ou d’agir à votre place.