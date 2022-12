Avis | Deux enfants sont morts, des milliers peuvent être aidés

Cet article fait partie du Holiday Giving Guide 2022 de Times Opinion. Lire la suite sur le guide dans une note de l’éditeur d’Opinion, Kathleen Kingsbury.

Il y a environ 10 ans, Lloyd Carr, l’ancien entraîneur de football de l’Université du Michigan, s’est arrêté à mon bureau pour m’apporter un casque de football.

C’était du maïs et du bleu, et il avait écrit “Go Blue!” dessus. J’avais commencé comme reporter sportif, mais je ne comprenais pas à quel point cette dalle d’homme était une légende. Il semblait amusant et charmant, mais j’ai dû appeler ma sœur passionnée de football pour apprendre que Carr était l’un des entraîneurs de football universitaire les plus respectés du programme le plus gagnant de l’histoire du football universitaire. Le dur natif du Tennessee avait rejoint les Michigan Wolverines en 1980 et les avait dirigés de 1995 à 2007. Beaucoup de gars du bureau étaient impressionnés, se pressant sur le canapé pour lui parler.

À la fin de l’après-midi, j’étais tellement impressionné par le futur College Football Hall of Famer, maintenant âgé de 77 ans, que nous avons convenu de rester en contact. Nous avons échangé des e-mails, jusqu’au jour où ses e-mails ont brusquement cessé. « Salut, lui ai-je écrit. “Quoi de neuf? Ça me manque de te parler.” C’est ainsi que j’ai découvert que cet homme, si plein de verve et de vie, était entré dans un miasme de chagrin.