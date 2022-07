Avis | Des livres qui me plongent dans un monde meilleur

Pour changer un peu de sujet, vos livres ne sont pas des livres « religieux » entre guillemets. Mais j’ai remarqué que la foi revient régulièrement en eux de manière très désinvolte. Les enfants Vanderbeeker entretiennent de bonnes relations avec un pasteur local. Ils finissent par former un jardin communautaire sur la propriété de leur église. Ils disent la grâce au cours des repas. Il y a une scène poignante dans “Un duo pour la maison” où les enfants laissent les souris qu’ils ont attrapées en liberté dans un parc et les enfants prient pour les souris.

Dans vos livres, la foi n’est pas centrée dans l’histoire mais elle n’est pas absente. J’ai trouvé que c’était un choix créatif intrigant d’avoir foi dans l’arrière-plan de la vie de ces personnages. Pouvez-vous en parler et comment vous avez fait ces choix?

La famille Vanderbeeker imite ma propre famille. Et une grande partie de notre famille est notre foi, il était donc très naturel d’inclure ces moments dans les livres. Le livre n’est pas tout à ce sujet, mais il l’intègre dans le cadre de la vie de famille. Faith m’instruit en tant que mère et comment je prends des décisions. De plus, les choses que nous faisons pour aider les autres reflètent souvent notre foi. J’ai l’impression que lorsque les lecteurs lisent les livres, quelle que soit leur tradition religieuse, ils peuvent reconnaître des éléments similaires dans leur propre famille. Dans la famille Vanderbeeker, la décision d’inclure des éléments de foi semblait très naturelle. Cela ne semblait même pas aussi compliqué que la technologie.

Je pense que pour moi en tant qu’écrivain, ce qui m’a poussé à écrire des histoires, c’est que je veux parler de manière authentique. Comme, par exemple, vous avez évoqué “Un duo pour la maison”, quand ils libéraient les souris et Maybelle veut prier pour elles et Tyrell se dit : “Oh, nous n’avons pas besoin de prier pour elles.” Mais, vous savez, elle parle authentiquement de son sentiment d’inquiétude et du sentiment de “J’espère vraiment que ces animaux vont bien.” Et quand elle prononce cette prière, j’ai l’impression que Tyrell peut ressentir ses propres inquiétudes et son propre sentiment qu’il ne sait pas à quoi ressemblera l’avenir. Et d’une certaine manière, à ce moment-là, ils peuvent vraiment s’identifier et il y a un sentiment de vulnérabilité entre eux qui est venu à ce moment de prière.

Il y a environ quatre ans, ma famille a commencé à faire une lecture familiale à voix haute où nous lisons des livres de chapitres ensemble chaque soir. Nous avons commencé avec des classiques comme les livres de Roald Dahl et la série Narnia. Mais nous avons réalisé un jour que nous lisions surtout des auteurs masculins blancs. Je voulais faire un meilleur travail pour exposer nos enfants à une plus grande diversité d’auteurs. En ce qui concerne les livres de chapitre, pouvez-vous recommander des livres de femmes et de personnes de couleur ?

La première chose est que l’un des meilleurs moyens d’être exposé à de nombreux auteurs différents – et à des livres plus récents – est les librairies et les bibliothèques indépendantes. Ils font un excellent travail en mettant en évidence une diversité de livres, et ils sont toujours très au courant des livres les plus récents avec lesquels nous n’avons peut-être pas grandi en tant que parents. Je n’ai pas grandi avec des livres écrits par des personnes de couleur et cela m’a vraiment touché. Cela m’a donné l’impression que les histoires sur des gens comme moi n’étaient pas importantes et n’étaient pas valables, que je ne méritais pas d’être un héros dans une histoire. Et je pense que maintenant, nous tous qui avons vécu cela en grandissant écrivons des livres parce qu’en grandissant, nous sentions que nous n’avions pas d’histoires auxquelles nous pourrions nous identifier, alors nous voulons que nos enfants aient cela.