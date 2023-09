Avis | Depuis quand le populisme est-il l’ennemi du conservatisme ?

Je suis un grand admirateur de Pence, et personne ne peut douter de la sincérité et de l’honneur de Danforth, mais c’est trop simpliste et va à l’encontre à la fois de l’histoire du conservatisme et de son présent.

Un problème avec la formulation du tout ou rien est que, sur la base de la corrélation actuelle des forces politiques, cela ne signifierait « rien » pour les conservateurs. Certes, si cette question est débattue lors des primaires de 2024, l’espoir d’un conservatisme – avec Trump écrasant actuellement le reste du peloton – n’est pas grand.

Mais cela n’a jamais été une proposition du tout ou rien auparavant. Richard Nixon, Ronald Reagan et George W. Bush avaient tous de larges tendances populistes.

Prenons Reagan, de toute évidence un héros et un exemple pour les conservateurs. Dansun discours signature de 1977 à CPAC, il s’est opposé à l’idée selon laquelle les conservateurs étaient « un petit groupe de puristes idéologiques essayant de conquérir une majorité ». Non, il s’agissait « d’une majorité essayant de faire valoir ses droits contre la tyrannie d’universitaires puissants, de révolutionnaires de gauche à la mode, de certains analphabètes économiques qui occupent des postes électifs et des ingénieurs sociaux qui dominent le dialogue et fixent le format des affaires politiques et sociales. » .»

Ronald Reagan avait des opinions profondément ancrées qui allaient à l’encontre du populisme contemporain. | Doug Mills/AP Photo

Il a fait référence à un parti néo-républicain qui « ne sera pas, et ne peut pas, se limiter à l’image du country club et du grand patronat dont, pour des raisons à la fois justes et injustes, il est accablé aujourd’hui. Le Nouveau Parti Républicain dont je parle aura de la place pour l’homme et la femme dans les usines, pour l’agriculteur, pour le flic en patrouille et pour les millions d’Américains qui n’auraient peut-être jamais pensé à rejoindre notre parti auparavant, mais dont les intérêts coïncident avec ceux représentés par un républicanisme de principe. Si nous voulons attirer davantage de travailleurs et de travailleuses de ce pays, nous n’y parviendrons pas simplement en leur « faisant de la place », mais en veillant à ce qu’ils aient leur mot à dire sur ce qui se passe au sein du parti.»

La position de Reagan sur le canal de Panama – « Nous l’avons construit, nous l’avons payé, il est à nous » – visait à tirer des ficelles émotionnelles. Il a critiqué la criminalité, l’aide sociale et la discrimination positive dans des termes parfois durs qui ont choqué l’opinion polie. Il s’identifiait aux sociaux-conservateurs émergents, qui étaient, selon leurs critiques de l’élite, les grands non-lavés de la politique américaine, à l’image de la façon dont les militants du Tea Party et les enthousiastes de Trump seraient dépeints des décennies plus tard.

Dans son livre, La droiteMatt Continetti note que le journaliste spécialisé dans l’offre, Jude Wanniski, avait prédit une victoire écrasante de Reagan en 1980 « parce qu’il est un populiste conservateur là où Goldwater était un élitiste conservateur ».

Bien sûr, Reagan avait des opinions profondément ancrées qui allaient à l’encontre du populisme contemporain : il était un partisan inconditionnel du libre-échange, qui soutenait le libre-échange et l’immigration et une position américaine vigoureuse, quoique prudente, à l’étranger.

Inutile de dire que Trump est bien plus un pur populiste, mais même lui n’a pas été tout ou rien en tant que président. Il a poursuivi et atteint un certain nombre d’objectifs politiques conservateurs traditionnels importants, qu’il s’agisse de réductions d’impôts, de déréglementation, d’une exploitation accrue des combustibles fossiles, de la destruction d’un ennemi terroriste à l’étranger, du retrait de l’accord nucléaire iranien et de la nomination de juges conservateurs, entre autres.

Sur de nombreuses questions spécifiques, il existe des chevauchements entre les deux côtés soi-disant irréconciliables du Parti républicain. Il existe des raisons conservatrices et populistes de mépriser et de contrer les élites qui veulent imposer l’ESG aux entreprises, qui dirigent notre système d’enseignement supérieur, qui cherchent à imposer une révolution énergétique verte et qui ont défendu les confinements et les mandats pendant la pandémie.

Tout le monde à droite est hostile à l’appareil gouvernemental permanent de Washington, DC, qu’ils l’appellent bureaucratie, État administratif ou État profond. Et tout le monde se méfie de la presse, qu’on l’appelle médias grand public, médias traditionnels ou médias d’entreprise. Ces termes peuvent avoir différentes nuances de sens, les expressions populistes préférées – État profond et médias d’entreprise – ayant plus d’avantage et une plus grande saveur d’anti-élitisme.

L’ancien sénateur John Danforth a déclaré que les populistes alimentaient la division « nous contre eux ». | Jeff Roberson/AP Photo

Une question fondamentale dans cette discussion est de savoir comment définir le populisme, qui est un concept nébuleux. L’idée populiste la plus fondamentale est peut-être qu’il faut faire plus confiance au peuple qu’aux élites et qu’il est meilleur que les élites – ce que la plupart des conservateurs de l’après-Seconde Guerre mondiale, et certainement ceux des politiques électives, ont également cru.

Le populisme est aussi simplement un mode de politique dans une démocratie. Le succès nécessite généralement de s’identifier au grand public et d’avoir une identité nettement distincte de celle de l’élite dirigeante – par exemple, Reagan et George W. Bush étaient tous deux des cow-boys débroussailleurs pendant leur temps libre.

Danforth affirme que les populistes alimentent la division « nous contre eux » et les oppose à Abraham Lincoln, qui cherchait à préserver l’Union.

La faiblesse de ce contraste est que Lincoln lui-même avait un attrait populiste – c’est ce qui explique l’image de « diviseur de rails » (en réalité, l’avocat politiquement ambitieux et mobile vers le haut n’avait aucun penchant pour le fractionnement de rails). Et peut-être que notre président le plus populiste, Andrew Jackson, était un unioniste confirmé.

En outre, le contenu substantiel du populisme évolue avec le temps. À l’époque de Lincoln, le soutien aux tarifs douaniers et à la politique industrielle – éléments clés de la politique de Lincoln – constituait une économie élitiste. Aujourd’hui, bien entendu, c’est le contraire qui est vrai.

Il existe un véritable débat entre conservateurs et populistes sur le commerce, la politique industrielle, les niveaux de dépenses fédérales et les affaires étrangères. Ce sont des questions conséquentes, mais il est facile d’imaginer des résultats en nuances de gris dans tous ces débats politiques qui s’inscrivent ou s’approchent du consensus républicain pratique au fil des ans.

Le problème le plus profond du populisme est que sa méfiance à l’égard des élites peut se transformer en théories du complot. Sa croyance dans l’importance de la volonté démocratique peut s’exprimer par une impatience face aux contraintes constitutionnelles. Sa combativité naturelle peut conduire à un effort pour trouver et créer des ennemis sans limites.

Tout cela nous amène à Donald Trump. Danforth écrit : « Les populistes ont sans cesse sapé notre Constitution. Ils ont affirmé à tort que les élections étaient truquées, que le président Biden était illégitime et que nous devrions ignorer nos tribunaux. Ils se sont opposés au transfert pacifique du pouvoir et ont encouragé une foule à attaquer le Capitole américain.

Si Donald Trump gagne, son style politique sera encore davantage justifié au sein du Parti Républicain et conduira à encore plus d’imitateurs. | José Luis Magana/AP Photo

Mais Ron DeSantis est un républicain aux tendances populistes qui n’a pas, par exemple, encouragé les foules à attaquer le Capitole. Ce dont Danforth parle ici, ce sont les plus fervents partisans de Trump, c’est pourquoi son qualificatif ailleurs dans l’article de « populisme trumpien » est important.

Il est possible de favoriser une plus grande réglementation du transport ferroviaire de marchandises – une des premières priorités législatives du sénateur républicain populiste de l’Ohio, JD Vance – sans adhérer aux discours insensés de Trump sur Truth Social.

Le nœud du problème est que si Donald Trump remporte l’investiture républicaine, le Parti républicain aura adopté ou ignoré sa conduite et ses sentiments indignes qui, dans tout autre parti républicain, auraient été considérés comme disqualifiants. Mike Pence et John Danforth ont raison de mettre en garde contre cela et de lutter pour empêcher que cela ne se produise.

Si Trump gagne, son style politique sera encore davantage justifié au sein du Parti Républicain et conduira à encore plus d’imitateurs. Déjà, Vivek Ramaswamy semble faire tout son possible pour faire croire aux gens qu’il croit aux théories du complot afin de gagner en crédibilité dans la rue, et l’extravagance performative de Kari Lake, en Arizona, a fait d’elle une célébrité politique.

L’enjeu est en effet important, même s’il ne s’agit pas vraiment d’un combat entre conservatisme et populisme.